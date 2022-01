Diretta Monza Busto Arsizio/ Streaming video tv: derby lombardo di volley

DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO: SPETTACOLO!

Monza Busto Arsizio, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 gennaio 2022, sarà il derby lombardo in programma presso l’Arena di Monza per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di volley femminile. La situazione però è davvero difficile, nella pallavolo come in ogni altro sport: basterebbe dire che la diretta di Monza Busto Arsizio sarà l’unica partita che si disputerà oggi, mentre tutto il resto del turno è stato rinviato – e forse a questo punto sarebbe stato meglio un rinvio integrale.

Diretta Piacenza Modena/ Streaming video Rai: bel derby emiliano (volley)

Gli appassionati di volley potranno però almeno seguire una partita, dunque ringraziamo il Vero Volley Monza e la Unet e-work Busto Arsizio che ci offriranno questa possibilità, per di più con il fascino del derby. Inoltre, si tratterà anche di una sfida di alta classifica, perché Monza ha 28 punti e vincendo 3-0 o 3-1 aggancerebbe la capolista Conegliano (anche se con una partita in più), mentre Busto Arsizio insegue a quota 26 e con un colpaccio scavalcherebbe le cugine ma anche Novara, portandosi al secondo posto. Cosa ci riserverà Monza Busto Arsizio?

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-2): Coppa alle Pantere, che rimonta!

DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Busto Arsizio sarà trasmessa oggi su Sky Sport Arena e di conseguenza sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il derby lombardo di volley anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Busto Arsizio, abbiamo già capito che questo derby lombardo sarà una affascinante sfida di alta classifica, anche se in questo periodo è difficile pensare solo all’aspetto agonistico. Ad esempio, possiamo notare che in campionato non si gioca da prima di Natale: gli ultimi ricordi sono il colpaccio di Busto Arsizio in un altro derby lombardo contro Casalmaggiore (1-3) e la vittoria per 0-3 di Monza sul campo di Vallefoglia, ma ormai tre settimane fa.

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-2) video tv: la risolve Kaziyski!

Busto Arsizio è tornata in campo pochi giorni fa in Coppa Italia, perdendo la semifinale contro Conegliano dopo la vittoria su Scandicci ai quarti, ma avere ritrovato il ritmo partita potrebbe concedere alle bustocche un piccolo vantaggio nei confronti di Monza, uscita in Coppa contro Chieri ma comunque a sua volta eccellente protagonista della stagione e, come abbiamo già visto, potenzialmente capolista questa sera se tutto andasse per il meglio per le brianzole. La voglia di vedere una bella partita è davvero grande in questi giorni, speriamo che Monza e Busto Arsizio ci facciano divertire…

© RIPRODUZIONE RISERVATA