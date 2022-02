Diretta Zok Ub Conegliano/ Streaming video tv: Imoco favorita (volley)

Zok Ub Conegliano, in diretta dalla Sports Hall di Ub, città della Serbia, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022, per la quinta giornata del girone E della Champions League di volley femminile 2021-2022. Bando alla scaramanzia, diciamo subito che la diretta di Zok Ub Conegliano vedrà nettamente favorite le ragazze della Imoco Conegliano che, nonostante il fattore campo avverso, dovranno mettere a frutto la loro evidente superiorità tecnica contro le padrone di casa serbe dello Zok Ub.

DIRETTA/ THY Istanbul Novara video streaming tv: parola a Stefano Lavarini

Conegliano arriva infatti da quattro vittorie in altrettante partite finora disputate nel girone E di Champions League e ha 12 punti in classifica, una marcia al momento trionfale verso la qualificazione che non dovrebbe davvero essere un problema, anche se riservata solo alle prime più alle tre migliori seconde sui cinque gironi. Lo Zoo Ub invece finora ha raccolto una vittoria ma pure ben tre sconfitte, di conseguenza la differenza tecnica è evidente e senza dubbio Zok Ub Conegliano avrà le ospiti nei panni delle grandi favorite.

DIRETTA/ Conegliano Nyiregyhaza (risultato finale 3-0): vittoria a tavolino!

DIRETTA ZOK UB CONEGLIANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Zok Ub Conegliano sarà visibile in diretta tv oggi pomeriggio solo per le televisioni dotate di connessione (e naturalmente di abbonamento), altrimenti solo in diretta streaming video sulla piattaforma digitale a pagamento Discovery+, che ha acquistato i diritti per l’edizione 2021-22 della Champions League di volley femminile.

DIRETTA ZOK UB CONEGLIANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Zok Ub Conegliano, possiamo con piacere rievocare quella che finora è stata una marcia trionfale per l’Imoco Conegliano nel girone E di Champions League – quattro vittorie su quattro, a dire il vero anche con l’ausilio di un successo a tavolino settimana scorsa, ma questo nulla toglie al valore di una formazione come quella veneta, che sappiamo benissimo avere vinto tutto negli ultimi anni e di conseguenza tra le grandi favorite per vincere di nuovo la Champions League anche nell’edizione in corso, che finora è andata molto bene per l’Imoco Conegliano.

DIRETTA/ Civitanova Maribor (risultato finale 3-0) streaming video: Lube sul velluto

Una marcia trionfale che lo Zok Ub proverà a bloccare, anche se per le padrone di casa non ci sono più ambizioni, essendo di fatto impossibile cullare sogni di gloria avendo perso tre partite nelle prime quattro disputate, compreso il netto ko per 3-0 in casa di Conegliano nella partita d’andata contro le venete. Pur giocando questa volta in casa, ci sembra difficile pensare che lo Zoo Ub sia davvero un ostacolo pericoloso per Conegliano: per il resto, il campo darà i suoi verdetti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA