Diretta/ Copenaghen PSV Eindhoven streaming video tv: sfida pazza (Conference)

DIRETTA COPENAGHEN PSV EINDHOVEN: SPETTACOLO ASSICURATO!

Copenaghen PSV Eindhoven, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Parken Stadium di Copenaghen sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La partita di andata è stata la più pazza di questo turno di Conference: 4-4 con tantissimi capovolgimenti di fronte e altrettanti errori, col PSV Eindhoven che alla fine è riuscito a riacciuffare i danesi, rimandando tutte le sentenze a questo match di ritorno.

La situazione è comunque aperta proprio alla luce delle difese traballanti. Il Copenaghen ha sbagliato alcune giocate elementari ma gli olandesi non sono stati da meno, col PSV che si divide anche nel duello con l’Ajax per la conquista del titolo nazionale nell’Eredivisie olandese. Chi dovesse riuscire a superare questo ostacolo degli ottavi di finale avrebbe comunque di fronte una chance importante per cercare un acuto europeo che sarebbe una novità per i danesi e che riporterebbe il PSV ai ricordi della Coppa dei Campioni conquistata nel 1988.

DIRETTA COPENAGHEN PSV EINDHOVEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Copenaghen PSV Eindhoven non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione. Su Sky Sport ci sarà però la possibilità di seguire la Diretta Gol con aggiornamenti in diretta dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN PSV EINDHOVEN

Le probabili formazioni della diretta Copenaghen PSV Eindhoven, match che andrà in scena al Parken Stadium di Copenaghen. Per il Copenaghen, Jess Thorup schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grabara, Ankersen, Vavro, Boilesen, Diks, Stage, Falk, Bardghji, Biel, Mukairu, Jorgensen. Risponderà il PSV Eindhoven allenato da Roger Schmidt con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Drommel, Junior, Teze, Obispo, Max, Gutierrez, Sangaré, Doan, Götze, Gakpo, Zahavi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Copenaghen PSV Eindhoven, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Copenaghen con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del PSV Eindhoven, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.

