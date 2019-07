Diretta Corea del Nord Giappone/ Streaming video: finale per l’oro (Universiadi 2019)

Corea del Nord Giappone, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito, è la partita di calcio femminile in programma oggi venerdi 12 luglio 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 21,00. Eccoci al momento clou del tabellone del calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli: questa sera infatti in casa del Benevento Calcio si giocherà la finale per le medaglia d’oro e l’attesa intorno alla sfida è ovviamente grande. A rendere questa partita unica infatti non è solo l’immensa posta in gioco ma anche il valore delle due nazionali chiamate in campo che vantano una solida tradizione in questo tipo di manifestazione. Non scordiamo infatti che solo due anni fa a Cina Taipei poi le nipponiche avevano vinto la medaglia d’argento, perdendo in finale col Brasile. Ora però le ambizioni della nazionale di Satoru Mochizuki sono ancor più alte ovvero la conquista della medaglia d’oro, ma che ci dirà oggi il campo?

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA COREA DEL NORD GIAPPONE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Corea del Nord Giappone di quest’oggi, finale per la medaglia d’oro del calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA COREA DEL NORD GIAPPONE: IL CONTESTO

In attesa di scoprire chi andrà la medaglia d’oro per il calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli è giunto il momento di ricordare come le due nazionali sono approdate a questa diretta Corea del Nord Giappone, di certo un match abbastanza inusuale per il pubblico del Ciro Vigorito. Facendo quindi qualche passo indietro andiamo a vedere il cammino delle nipponiche, vice campionesse in carica per le Universiadi. La nazionale femminile giapponese infatti si è subito messa in luce anche nella fase a girone: qui le asiatiche infatti hanno chiuso da prime il gruppo D, battendo con risultati ampi gli Usa e pure la nostra Italia. Approdate al tabellone finale poi le nipponiche hanno superato col risultato di 3-0 il Canada e la Russia per 2-1 in semifinale: un percorso quindi pulito fino alla finale più prezioso. Cammino privo di sbavature anche per la Corea del Nord, già leader indiscussa nel gruppo A. Le coreane qui infatti hanno chiuso a bottino pieno con le vittorie di Canada e Sudafrica: di fila poi hanno superato per 4-1 le nostre azzurre e pure l’Irlanda col risultato incredibile di 5-0 in semifinale. Visti tali precedenti c’è da aspettarsi una finale per l’oro del calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli quando mai bollente!.

