Diretta Corea del Sud Senegal U20/ Streaming video e tv: quarto di finale bollente

Corea del Sud Senegal U20, in diretta dallo Stadion Miejski di Bielsko-Biała, sabato 8 giugno 2019 alle ore 20.30 sarà una delle sfide dei quarti di finale dei Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Le due formazioni sono arrivate all’appuntamento vincendo due derby continentali. La Corea del Sud si è infatti sbarazzata di un’altra formazione asiatica, il Giappone, mentre il Senegal ha prevalso in uno scontro tra squadre africane contro la Nigeria. Per due potenziali outsider di questo Mondiale di categoria c’è dunque in palio un ambitissimo posto tra le prime quattro della kermesse.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Corea del Sud Senegal U20 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football. Ci sarà poi la possibilità di seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD SENEGAL UNDER 20

Le probabili formazioni della sfida tra Corea del Sud e Senegal U20, valevole per i quarti di finale del Mondiale Under 20. La Corea del Sud allenata dal CT Jung-yong scenderà in campo con un 5-3-2 schierato con Lee Gwangyeon; Hwang, Lee Ji-Sol, Kim, Lee Jae-Ik, Jun; Jung-Min, Jeong, Cho; Lee Kangin, Oh,. Risponderà il Senegal del CT Dabo con un 4-2-3-1 schierato con Ndiaye; Dionkou, Cissé, N’Diaye, Aw; Lopy, Diagne; Niane, Ciss, Sagna; Badji.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Senegal favorito per la vittoria contro la Corea del Sud dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 3.60 da Bet365, quota per il segno X offerta a 2.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.20 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.30 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.55 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



