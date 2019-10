Diretta Cosenza Chievo/ Streaming video DAZN: quote, sfida equilibrata (Serie B)

Cosenza Chievo, diretta da Marini, si gioca sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Marulla-San Vito di Cosenza, e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento in serie positiva, da ben 7 partite il Chievo, da 4 il Cosenza che dopo tre pareggi consecutivi è tornato alla vittoria, la prima per i silani in questo nuovo campionato cadetto, contro il Cittadella in trasferta. Colpo a sorpresa che ha dato un calcio alla crisi dei rossoblu, che affronteranno però ora un esame severo contro un Chievo in crescita e capace di rilanciarsi verso i piani alti della classifica dopo un avvio difficile. Dopo la rocambolesca vittoria a Livorno prima della sosta i veneti hanno piazzato l’acuto in casa contro l’Ascoli ottenendo la loro seconda vittoria consecutiva e portandosi in solitudine al sesto posto in classifica, ma a due sole lunghezze da Crotone ed Empoli al secondo posto.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Chievo, sabato 26 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CHIEVO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cosenza Chievo, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Marulla-San Vito di Cosenza, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza di Piero Braglia giocherà con un 4-3-3: Perina, Corsi, Monaco, Idda, Legittimo, Bruccini, Kanoutè, Sciaudone, Carretta, Riviere, Baez Stabile. Il Chievo di Michele Marcolini risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Semper, Dickmann, Cesar, Vaisanen, Frey, Segre, Esposito, Obi, Vignato, Meggiorini, Rodriguez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Cosenza Chievo, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione calabrese. Vittoria interna quotata 2.55, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.75. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 e under 2.5 quotato invece 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA