DIRETTA TWENTE LAZIO, I BIANCOCELESTI SONO A PUNTEGGIO PIENO

La diretta Twente Lazio porterà nuovamente in biancocelesti a giocare in Europa League per la terza giornata di questa competizione. Dalle 21,00 di giovedì 24 ottobre andranno in campo due squadre dai valori diversi ma che potrebbero mettere in scena una partita tutt’altro che scontata. Si è dimostrata una squadra molto tosta il Twente di Oosting che è riuscito a pareggiare ad Old Trafford contro il Manchester United prima di pareggiare anche in casa contro il Fenerbahce. Lazio fino ad ora perfetta e prima in questa Europa League che ha visto i biancocelesti battere largamente sia la Dinamo Kiev che il Nizza.

DIRETTA TWENTE LAZIO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Twente Lazio bisognerà essere abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le azioni salienti della partita con aggiornamenti costanti e puntuali.

TWENTE LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le formazioni di questa partita analizzando le scelte dei due allenatori. Il Twente di Oosting metterà in campo un 4-2-3-1 con Unnerstall, van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine a difendere la porta. Regeer e Vlap formeranno la mediana con Steijn, van Wolfswinkel e Rots sulla trequarti a sostegno dell’ex Serie A Lammers.

Tanti cambi in casa Lazio con Baroni che dovrà risolvere diversi ballottaggi tra cui quello tra Mandas e Provedel tra i pali con l’italiano che parte favorito. In difesa farà gli straordinari Marusic con Pellegrini a sinistra e la coppia formata dal debuttante Gigot e da un Romagnoli squalificato in campionato. Rovella e Vecino giocheranno in mediana con Dele-Bashiru a loro sostegno. Pedro e Tchaouna agiranno sugli esterni con Dia unica punta dopo essere uscito prima della mezz’ora contro la Juventus.

TWENTE LAZIO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Twente Lazio con le quote proposte da Sisal. Il fattore campo a favore degli olandesi equilibra la partita che vede l’1 a 2,75 contro il 2 a 2,50 e il pareggio X che sale fino a 3,10.