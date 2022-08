DIRETTA/ Cosenza Modena video streaming tv: meglio i canarini nei precedenti

DIRETTA COSENZA MODENA: I TESTA A TESTA

Risultato di Cosenza Modena che sarà una delle partite di domenica 21 agosto alle ore 20:45. Il match offre uno scontro per nulla inedito tra i calabresi e la squadra in completo giallo. Per il Cosenza tre punti nello scorso match contro il Benevento, a sorpresa, mentre il Modena sconfitta interna contro il Frosinone. Doppio salto che vuole provare a fare Tesser con il suo Modena, ma non va sottovalutata la trasferta di Cosenza, in grande spolvero dopo l’ultima vittoria contro il Benevento. Il bilancio tra le due squadre in Serie B è di 12 partite, con pronostico favorevole ai modenesi.

DIRETTA/ Modena Frosinone (risultato finale 0-1): Rohden regala tre punti ai ciociari

Difatti le vittorie della squadra di Attilio Tesser sono ben 6, contro le 4 del Cosenza. Prende meno ‘appeal’, invece il pareggio, molto più improbabile visti i precedenti scontri terminati con il risultato sul pari (soltanto 2 su 12). Ultimo scontro tra Cosenza Modena avvenuto durante la stagione di Serie B 2001-2002: i due incontro finirono 0-1 per il Cosenza con vittoria esterna a fine dicembre e pareggio interno contro il Modena a marzo, nella gara di ritorno per 1-1.

DIRETTA/ Benevento Cosenza (risultato finale 0-1): inutile il palo colto da Farias

COSENZA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cosenza Modena sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Cosenza Modena, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Cosenza e Modena possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

COSENZA MODENA: PARTITA EQUILIBRATA!

Cosenza Modena, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Esordio casalingo stagionale per i calabresi che sono stati la grande sorpresa della prima giornata: dopo la salvezza strappata ai play out contro il Vicenza nella scorsa stagione, i silani sono partiti espugnando il difficile campo del Benevento grazie a un gol del “Bati” Larrivey, già eroe dello spareggio salvezza.

Diretta/ Bologna Cosenza (risultato finale 1-0): passano i felsinei!

Dopo l’entusiasmo per il ritorno in B e la prestigiosa vittoria in Coppa Italia nel derby contro il Sassuolo, il Modena è stato invece costretto a frenare perdendo in casa all’esordio contro il Frosinone, che ha fatto valere la maggiore esperienza negli ultimi anni nel campionato cadetto. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato a Cosenza dopo quasi 21 anni: ultimo precedente, sempre in Serie B, datato 19 dicembre 2001, fu il Modena a imporsi di misura con il punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Modena, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Davide Dionigi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Vallocchia; Brignola, D’Urso; Larrivey. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Oukhadda, Cittadini, De Maio, Azzi; Gargiulo, Battistella, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA