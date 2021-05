Diretta/ Cosenza Monza (Serie B) streaming video DAZN: decisiva per due!

DIRETTA COSENZA MONZA: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Cosenza Monza, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scontro delicatissimo tra due squadre che non possono permettersi di lasciare punti nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Come nella scorsa stagione, il Cosenza si trova a rincorrere la salvezza bisognoso di un’impresa, che l’estate scorsa riuscì con un balzo finale in avanti che garantì ai silani di evitare anche i play out. Che vanno invece conquistati a tutti i costi in queste ultime due giornate, considerando i 6 punti che separano i calabresi quartultimi da Ascoli e Pordenone: senza ridurre questa distanza almeno dalla quintultima la retrocessione sarebbe diretta.

Il Monza però dalla sua sta correndo per la storia. I brianzoli potevano essere padroni del loro destino nella corsa alla Serie A dopo la vittoria nello scontro diretto con il Lecce, ma il gol al 96′ della Salernitana ha messo le carte in mano ai campani. Il Monza per credere alla massima serie dovrà ora vincere queste ultime 2 gare e sperare in un passo falso della Salernitana: tutti gli arrivi a pari punti con i granata e con il Lecce infatti premierebbero i biancorossi per il salto diretto in A.

DIRETTA COSENZA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cosenza Monza, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA MONZA

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Monza allo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Saracco; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Kone, Crecco; Tremolada; Gliozzi, Carretta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristian Brocchi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, C. Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cosenza e Monza, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 4.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.85 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



