Diretta/ Cosenza Pisa (Serie B) streaming video DAZN: fuga dai play out

Cosenza Pisa, in diretta dallo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Scontro tra due squadre in fuga dai play out, il Cosenza sta riuscendo a risalire pur procedendo un po’ a singhiozzo, in un cammino contraddistinto da qualche sconfitta ma anche da risultati importanti. Come l’ultimo pari interno col Venezia, contro una formazione che si è confermata una realtà brillante di questo campionato, anche se va sottolineato come i calabresi non siano più riusciti a segnare dopo lo 0-3 rifilato all’Ascoli. Il Pisa invece resta in serie positiva da 5 partite, ma martedì scorso ha perso una grande occasione per portarsi addirittura a ridosso della zona play off.

I toscani si sono ritrovati con 2 gol di vantaggio rispetto al Chievo che ha saputo però rimontare nell’ultimo quarto d’ora, gelando la formazione di Luca D’Angelo che è stata in grado di esprimere un cambio di rendimento radicale rispetto all’incerto inizio di stagione. Il Cosenza è quintultimo a -5 dal Pisa: fare risultato per i toscani significherebbe tenere lontana la zona play out, perdere invece significherebbe tornarci pericolosamente a contatto.

DIRETTA COSENZA PISA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Pisa non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PISA

Le probabili formazioni di Cosenza Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2: Falconi; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Bittante; Baez; Carretta, Sueva. Gli ospiti guidati in panchina da Luca D’Angelo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Vido; Marconi, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cosenza e Pisa, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.00.



