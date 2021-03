Diretta/ Cosenza Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: situazione calda

DIRETTA COSENZA VICENZA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Cosenza Vicenza, in diretta martedì 16 marzo 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Situazione calda per entrambe le squadre dopo i risultati dell’ultimo fine settimana. Il Cosenza ha resistito in inferiorità numerica sul campo della Salernitana, tornando a muovere la classifica dopo 2 sconfitte consecutive ma restando al quartultimo posto in classifica, a una lunghezza dalla Reggiana quintultima e a 5 punti di distanza dalla Cremonese, prima strada fuori dalla zona play out. Ai calabresi servirà un cambio di passo per riuscire a puntare alla salvezza, non può d’altronde rilassarsi neanche il Vicenza. Che sulla zona play out vanta al momento 6 punti di vantaggio ma che contro la capolista Empoli non è riuscito a fare punti nonostante una partita coraggiosa. I berici hanno sofferto molti alti e bassi, pur puntando essenzialmente alla salvezza e ritenendosi abbastanza soddisfatti per quanto fatto finora, ma la tranquillità definitiva potrà essere raggiunta solo raggiungendo una maggiore continuità di rendimento.

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: canarini e ramarri in crisi

DIRETTA COSENZA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Vicenza sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tutte le partite del campionato di Serie B per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le mosse: Bellusci e Crimi squalificati (29^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Vicenza presso lo stadio San Vito-Marulla. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Domenico Di Carlo con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Agazzi, Pontisso, Rigoni; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cosenza e Vicenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.90 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.80 volte la posta scommessa.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni: pugliesi favoriti al Penzo! (29^ giornata)

Pubblicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA