Diretta Cremona Milano/ Streaming video tv: Olimpia per la fuga giusta! (basket A1)

DIRETTA CREMONA MILANO: DERBY AL PALARADI!

Cremona Milano, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga e Marco Vita, va in scena alle ore 17:30 di domenica 7 novembre presso il PalaRadi: si gioca per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ed è un derby interessante quello che vivremo tra poco. L’Olimpia è sempre sotto i riflettori: reduce dal big match di Eurolega contro il Barcellona, cerca di proseguire una marcia che in campionato la vede ancora imbattuta, con un roboante +29 su Sassari nell’ultimo turno a conferma del valore del roster a disposizione di Ettore Messina.

Diretta/ Sassari Trieste (finale 74-83) streaming video tv: l'Allianz vince facile

La Vanoli però continua a stupire: settimana scorsa ha vinto a Reggio Emilia confermando come l’orizzonte possa anche essere quello di andare a caccia dei playoff, intanto per la salvezza sono punti d’oro e certificano l’ottimo lavoro di Paolo Galbiati, che del resto era già noto. Ora aspettiamo con trepidazione la diretta di Cremona Milano, ma nel frattempo possiamo fare qualche valutazione su questo derby andando ad analizzare le tematiche principali con cui si entra in questa partita.

Diretta/ Virtus Bologna Pesaro (risultato finale 88-75) streaming: Weems 18 punti

DIRETTA CREMONA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Milano sarà su Eurosport, canale disponibile sul digitale terrestre come anche sul satellite per gli abbonati; l’appuntamento inoltre è anche su Discovery Plus, il broadcaster che da questa stagione segue integralmente la Serie A1 di basket fornendo tutti i match ai suoi abbonati. Sarà una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Milano potrebbe rappresentare la settima vittoria consecutiva per un’Olimpia che ha già lanciato la fuga in Serie A1: come abbiamo detto più volte Ettore Messina guarda al lungo periodo, consapevole però che le guerre si vincono passando dalle battaglie, e che le dimostrazioni di forza vanno date ove possibile. Sul derby del PalaRadi potrebbe influire la stanchezza di Milano: al netto del big match contro il Barcellona, l’Olimpia gioca oggi la sua diciottesima partita nello spazio di nemmeno due mesi, mentre per la Vanoli siamo a quota 10.

Diretta/ Trento Brescia (risultato finale 78-72) streaming: Mitrou-Long 21 punti

C’è una bella differenza, perché anche i ragazzi di Messina non sono dei robot e sentono la fatica; in più competere per vincere su due fronti fa spendere energie anche mentali, da questo punto di vista le rotazioni di un roster amplissimo aiutano ma bisognerà vedere se questo pomeriggio Cremona saprà approfittare degli impegni ravvicinati di Milano per prendersi una vittoria che sarebbe di grande prestigio, e farebbe migliorare non di poco la situazione di classifica in Serie A1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA