Diretta Cremona Treviso/ Streaming video tv: quote, chi è favorito? (Basket)

Cremona Treviso, in diretta dal PalaRadi di Cremona, domenica 29 settembre 2019 alle ore 19.00, sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata del campionato. Per i padroni di casa sarà l’esordio assoluto nel torneo, essendo quest’anno il massimo torneo cestistico italiano a diciassette squadre, la Vanoli è stata la prima formazione ad osservare il turno di riposo. Treviso invece è partita cedendo in casa all’Olimpia Milano, 53-75 la sconfitta forse inevitabile considerando la differenza di caratura e di esperienza tra le due formazioni. Entrambe le squadre andranno a caccia dunque dei primi tre punti stagionali, con Cremona vogliosa di confermare quanto fatto vedere nella scorsa stagione, con la finale Scudetto sfiorata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Treviso non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CREMONA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Cremona arriva all’appuntamento dopo il quarto posto nella Supercoppa Italiana, con due sconfitte subite in semifinale contro Sassari e nella finale terzo e quarto posto contro Brindisi. Dall’altra parte Treviso ha appena assaggiato il ritorno nella massima serie dopo anni difficili, riconquistata dopo la finale play off vinta nella scorsa stagione contro Capo d’Orlando. L’Olimpia Milano era probabilmente un cliente troppo difficile per riuscire a ottenere subito una vittoria, sicuramente il calendario non è stato clemente con i veneti. L’ultimo precedente ufficiale tra Cremona e Treviso risale a oltre sette anni fa, il 6 maggio 2012 i lombardi vinsero in casa una tiratissima sfida con il punteggio di 84-82. Treviso ha battuto per l’ultima volta Cremona in una partita disputata in casa, il 14 gennaio 2012, con il punteggio di 68-62.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cremona nettamente favorita per la vittoria contro Treviso con Snai che offre a 1.30 la vittoria interna e a 3.70 la vittoria in trasferta, i veneti pagano lo status di formazione neopromossa mentre i lombardi ripartono vogliosi di confermare il campionato di alta classifica della scorsa annata.



