Diretta Cremona Trieste/ Streaming video e tv: partita equilibrata (basket A1)

Cremona Trieste, in diretta dal PalaRadi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 24 novembre: nella decima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 va in scena una partita che in questo momento possiamo considerare come un delicato incrocio tra due squadre che non hanno ancora espresso tutte le loro potenzialità, anche se la Vanoli con la vittoria di Trento (primo successo esterno nel torneo) si è ricongiunta al gruppone che in questo momento sta dando l’assalto alla zona playoff. Sicuramente è delicata la situazione dell’Alma, che occupa la penultima posizione in classifica con gli stessi punti di Pistoia; appena due le vittorie dei giuliani, che sapevano di dover soffrire per salvarsi ma sono anche reduci dalla post season della scorsa stagione, centrata in seno a difficoltà finanziare non da poco. Domenica scorsa gli alabardati hanno comunque mostrato di poter essere competitivi, e allora vedremo se nella diretta di Cremona Trieste la squadra di Eugenio Dalmasson sarà in grado di fare lo scherzetto a quella di Meo Sacchetti, che deve ancora carburare al 100%.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Trieste non sarà disponibile, non essendo una delle partite del turno scelte per essere trasmesse sui canali della nostra televisione, ma per assistervi si potrà sottoscrivere un abbonamento stagionale alla piattaforma Eurosport Player che fornisce le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo, il tabellino play-by-play e le statistiche come la classifica del torneo.

DIRETTA CREMONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Cremona Trieste dobbiamo necessariamente iniziare da quanto successo all’Allianz Dome una settimana fa: l’Alma è stata ad un centimetro dal frenare la straordinaria striscia vincente della Virtus Bologna, ha giocato un primo tempo straordinario (48-35) ma purtroppo nella ripresa non ha saputo tenere il ritmo, ha segnato appena 24 punti e si è fatta rimontare dalla capolista che poi, anche in virtù di rotazioni più ampie e convincenti, si è presa la vittoria all’overtime. Una sconfitta amara per quello che è stato l’andamento della partita, ma Dalmasson può comunque essere soddisfatto: la sua squadra ha lottato ad armi pari e per larghi tratti messo sotto la capolista, e adesso è necessario ripartire da qui per provare a riprendere vigore in una classifica preoccupante. Cremona ovviamente punta ai playoff, per quello che è il suo valore in assoluto e in virtù di quanto fatto lo scorso anno; l’avvio di campionato non è stato semplice ma il colpo alla BLM Group Arena potrebbe aver sbloccato una squadra che ha individualità importanti ma deve ancora metterle del tutto in mostra. Ci attende una bella partita al PalaRadi: equilibrata sulla carta, anche se la Vanoli sa di avere una bella occasione per fare un altro passo in classifica.



