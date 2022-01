DIRETTA CREMONA TRIESTE/ Video streaming tv: Adrian Banks in evidenza

DIRETTA CREMONA TRIESTE: IL PROTAGONISTA

L’atteso protagonista nella diretta di Cremona Trieste è Adrian Banks: è lui infatti ad aver vinto il premio di MVP della 12^ giornata di cui parlavamo prima, e dunque ora ci si aspetta che possa replicare sul parquet del PalaRadi. Banks è stato il grande trascinatore dell’Allianz che ha incredibilmente battuto Milano: ha chiuso con 19 punti e 5 rimbalzi, tirando 3/8 dall’arco e 4/10 complessivamente, aggiungendo anche un perfetto 8/8. In questa stagione ha già superato quota 20 punti, segnandone 23 al Taliercio; la prova negativa è invece arrivata nella sconfitta interna contro Varese, partita nella quale non è andato oltre i 6 punti con 0/4 dall’arco, e anche 6 palle perse.

Banks è ormai un grande veterano del nostro campionato: ci è arrivato per indossare la canotta della già citata Varese – in due diverse occasioni – ma poi è stato anche giocatore di Avellino, Brindisi e Fortitudo Bologna. Una guardia con punti nelle mani, forse un po’ troppo discontinuo e non esattamente devastante quando conta davvero, ma certamente per Franco Ciani e Trieste è una risorsa importante (segna 15,3 punti a partita in questo campionato): da quella partita contro Milano sono passati 24 giorni, ma Banks spera di mantenere lo stesso rendimento… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Trieste, che non è una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per questo recupero della 13^ giornata di Serie A1. Il massimo campionato di basket da questa stagione è stato acquisito da Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PER LA VANOLI È DURA!

Cremona Trieste, che sarà in diretta al PalaRadi mercoledì 12 gennaio – con palla a due alle ore 20:00 – si gioca per il recupero della 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida durissima per la Vanoli, che però ha ritrovato la vittoria giusto nel fine settimana: importantissimo il successo contro Sassari nel quale ha brillato lo straordinario Andrea Pecchia (48 di valutazione) per 2 punti che hanno permesso di abbandonare l’ultimo posto in classifica e tenere il passo della Fortitudo Bologna, anche se chiaramente resta tanto lavoro da fare.

Trieste invece ha fatto il colpo grosso, anzi grossissimo: è infatti diventata la prima squadra a battere Milano, fermandone la corsa (dopo 11 vittorie consecutive) all’Allianz Dome. Il problema è che da allora sono passati 24 giorni e l’Allianz non ha più giocato: questo chiaramente potrebbe avere delle conseguenze sull’approccio alla partita da parte dei ragazzi di Franco Ciani. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cremona Trieste, mentre aspettiamo che si giochi noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dalla serata del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Potremmo considerare la diretta di Cremona Trieste come la partita tra due outsider del nostro campionato, ma la realtà di oggi è che la Vanoli rischia seriamente la retrocessione: come detto la squadra di Paolo Galbiati aveva avuto un buon approccio alla stagione, tanto da far pensare che come l’anno scorso potesse correre concretamente per i playoff. Certamente può ancora farlo, perché la classifica è corta e certi rapporti di forza non sono ancora ben definiti; tuttavia è abbastanza evidente che aver perso sei partite consecutive non depone certamente a favore di Cremona, anche se nel frattempo la serie è stata spezzata.

Andrà invece valutato il rientro sul parquet di Trieste, squadra sicuramente ondivaga ma che si è ritrovata: prima o poi doveva succedere che un’Olimpia stanca per gli impegni di Eurolega si fermasse, ma questo chiaramente non toglie nulla all’impresa di un’Allianz che ha ottenuto 2 punti che difficilmente riusciranno a prendersi tante altre rivali, e dunque il successo di metà dicembre potrebbe realmente sparigliare le carte nella corsa ai playoff e, guardando al breve periodo, per un posto nella Final Eight di Coppa Italia che ora è decisamente alla portata al netto dei recuperi ancora da giocare per definire la classifica di Serie A1.



