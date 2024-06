DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: il fattore Pajola (finale gara-3, 11 giugno 2024)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: MVP

Per la diretta di Milano Virtus Bologna indichiamo anche chi è stato MVP di gara-2: la Segafredo ha ottenuto la parità nella serie della finale scudetto anche grazie al contributo di Alessandro Pajola. Risultare il miglior giocatore di una partita segnando 4 punti è impresa abbastanza difficile, ma lui ci è riuscito: appena tre tiri presi con due realizzati, 10 assist e 7 rimbalzi, 4 recuperi a fronte di due palle perse per 23 di valutazione. Pajola soprattutto ha ringhiato in difesa su chiunque, la specialità della casa: Shabazz Napier, che era stato decisivo per il blitz Olimpia in gara-1, ha chiuso il secondo episodio della serie con 9 punti e 3/10 dal campo, Shavon Shields ha messo 5 punti con 3/8, in generale Milano è sempre stata aggredita senza riuscire a prendere tiri buoni.

Pajola dunque ha guidato la riscossa di una Virtus Bologna che ha vinto gara-2 soprattutto nella sua metà campo; infatti, come già detto, sono bastati 72 punti per portare a casa il punto della parità. Adesso staremo a vedere quello che succederà in gara-3, al Mediolanum Forum le cose possono essere ben diverse ma abbiamo già visto in due casi che le giocate difensive possono fare la differenza, il talento per segnare canestri è sconfinato da una parte e dall’altra e allora bisogna inventarsi altro per vincere lo scudetto, come Pajola è riuscito a fare sabato sera. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV DI MILANO VIRTUS BOLOGNA

Si aggiunge una nuova informazione alla diretta tv di Milano Virtus Bologna, che potrà essere seguita anche alla radio tramite il canale di Rai Radio Uno; per il resto, rimangono valide le informazioni della precedente sfida, dunque gara-3 della finale scudetto verrà trasmessa in chiaro sia sul canale Nove che su DMAX (numero 52 del digitale terrestre) e ovviamente su Eurosport 2, al numero 211 del decoder satellitare con visione riservata agli abbonati. Su DAZN è invece previsto il servizio di diretta streaming video per questo capitolo della serie: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: LA FINALE VA AL FORUM!

La finale scudetto si sposta al Mediolanum Forum: la diretta di Milano Virtus Bologna si gioca alle ore 20:30 di martedì 11 giugno, è affidata agli arbitri Carmelo Paternicò, Michele Rossi e Lorenzo Baldini ed è appunto gara-3 della serie che assegna il titolo di basket Serie A1 2023-2024. Siamo in parità, ma i presupposti sono cambiati rispetto all’inizio della serie: nel primo episodio infatti l’Olimpia ha sbancato la Segafredo Arena vincendo all’overtime, e dunque si è presa immediatamente il fattore campo che adesso è utilissimo, almeno sulla carta, perché Milano per vincere lo scudetto dovrà “semplicemente” difendere il proprio parquet.

La Virtus Bologna dunque, che si è rifatta in gara-2 ottenendo il punto della parità, ha dunque due partite esterne per provare a fare il blitz e tornare, per così dire, padrona del proprio destino: o così, oppure Milano sarà campione d’Italia per la terza volta consecutiva visto che da quest’anno la finale scudetto è tornata a giocarsi al meglio delle cinque partite. Sarà allora interessantissimo scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Virtus Bologna, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapido ragionamento sui temi principali che sono legati a gara-3 di questa entusiasmante e incerta serie finale.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SERIE IN PARITÀ

Cosa dire allora di questa diretta di Milano Virtus Bologna? Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto ma in questa serie di finale scudetto stanno vincendo le difese: la Segafredo non è ancora riuscita a superare i 75 punti e in gara-1 si è fermata a questa soglia avendo anche giocato un overtime, nel secondo episodio casalingo le sono bastati 72 punti per vincere con l’Olimpia che non è andata oltre i 64. Percentuali dunque basse, ma forse sarebbe meglio dire che queste due squadre sanno difendere di squadra e individualmente, e lo stanno facendo vedere: riuscire a crearsi un tiro davvero pulito per il momento è risultato compito assai ostico.

Adesso la serie si sposta al Mediolanum Forum e se possibile il dato relativo ai punti segnati potrebbe ulteriormente abbassarsi; oppure no, perché come sappiamo in un contesto del genere bisogna sempre provare a studiare qualcosa di diverso per avere ragione degli avversari, e il fatto che le due squadre abbiano finora segnato poco potrebbe portare a un capovolgimento di fronte con una partita con molti più possessi e tiri ad alta percentuale. Lo scopriremo; certamente chi ha l'acqua alla gola è la Virtus Bologna e lo abbiamo già detto, Milano però non dovrà commettere l'errore di partire con il freno a mano tirato perché contro le V nere può essere davvero fatale.











