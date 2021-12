Diretta Trieste Milano/ Streaming video tv: incrocio ricco di storia! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE MILANO: L’OLIMPIA RESTA IMBATTUTA?

Trieste Milano si gioca in diretta dall’Allianz Dome, alle ore 12:00 di domenica 19 dicembre: il lunch match nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022 mette a confronto due società che hanno legato il loro nome a filo doppio negli anni Novanta, e che oggi chiaramente vivono realtà diverse. L’Olimpia si presenta in terra giuliana senza aver ancora perso in campionato, ma anche reduce da un doppio turno di Eurolega che, naturalmente, potrebbe aver lasciato qualche strascico fisico al netto di un roster assolutamente attrezzato per far fronte a tutte le competizioni.

L’Allianz si mantiene in zona playoff e punta a giocarli per il secondo anno consecutivo, ma lunedì scorso ha incassato un clamoroso -36 dalla Fortitudo Bologna ultima in classifica, e quindi non si può esimere dal provare a reagire almeno sul piano di orgoglio ed emotività, al di là di quello che sarà il risultato. Vedremo allora come andranno le cose nell’imminente diretta di Trieste Milano, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante sfida dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trieste Milano, perché questa partita non fa parte della programmazione per la 12^ giornata di campionato. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Discovery Plus, alla quale bisogna essere abbonati: è il broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Milano parla di storia, ovviamente: si ricorda ancora come Bepi Stefanel, che aveva costruito una straordinaria realtà nella città triestina portandovi grandi giocatori – tra questi un certo Dejan Bodiroga – avesse deciso di trasferire l’intero progetto nel capoluogo lombardo, muovendo dunque l’intera squadra a Milano e prendendosi uno scudetto che sarebbe rimasto l’ultimo per 18 anni, prima dell’avvento di Giorgio Armani. Storie del passato, ma che chiaramente per Trieste hanno avuto riflessi anche in seguito visto che poi si è trattato di dover risalire dalle serie minori; adesso l’Allianz è tornata in Serie A1 e ha già disputato due volte i playoff, ci sono tutte le possibilità per farlo una terza volta ma come detto bisogna trovare la giusta continuità.

L’Olimpia viaggia spedita, ancora imbattuta e con la possibilità di centrare un record; Ettore Messina sa che prima o poi la sconfitta potrebbe arrivare, soprattutto perché con l’avvento del 2022 si inasprirà anche la battaglia per la griglia dei playoff di Eurolega, e dunque l’attenzione dovrà essere rivolta maggiormente al campo internazionale. Milano però ha chiaramente un roster che gli permetta di dominare la regular season, e questo sta facendo; in più c’è da vendicare lo 0-4 nell’ultima finale scudetto, una missione cui la società e i giocatori tengono particolarmente…



