DIRETTA/ Cremonese Alessandria video streaming tv: nel 2017 un incrocio importante

DIRETTA CREMONESE ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Cremonese Alessandria sono parecchi anche e soprattutto nel nuovo millennio. Forse il più celebre resta quello del febbraio 2017, anche perché rimane l’ultimo giocato allo Zini: a decidere la partita era stato un gol di Andrea Brighenti. L’Alessandria di Piero Braglia stava dominando il girone A di Serie C, ma quella sconfitta aveva aperto una serie negativa culminata con la clamorosa rimonta della Cremonese, allenata da Attilio Tesser: alla fine i grigiorossi avevano operato il sorpasso e ottenuto la promozione diretta, mentre i grigi erano dovuti passare dai playoff e, pur raggiungendo la finale, erano stati esclusi dalla Serie B per mano del Parma, dovendo aspettare altri quattro anni per arrivarci.

cremoneseLa Cremonese dunque aveva operato una delle più incredibili rimonte in epoca recente; i grigiorossi hanno anche vinto le ultime tre partite disputate allo Zini e non perdono in casa, contro l’Alessandria ovviamente, dal dicembre 2001 in una partita – terminata 0-1 – che era valida per il girone A di Serie C2. I primi match tra queste due squadre, ricordiamo, risalgono al 1925-1926, quando il massimo campionato di calcio si chiamava Prima Divisione e ancora non esisteva il girone unico. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cremonese Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

CREMONESE ALESSANDRIA: CREMO LANCIATA, TURNO FACILE…

Cremonese Alessandria, in diretta martedì 5 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Incrocio decisivo per entrambe le formazioni: la Cremonese è stata costretta sabato scorso a frenare in casa contro la Reggina, pur mantenendo da sola la testa della classifica in un torneo sempre più incerto nella lotta per la promozione, con un punto di vantaggio sul Lecce secondo e due sul Pisa terzo.

L’Alessandria lotta per la salvezza ed è tornata a muovere la classifica dopo il pareggio interno contro la Spal: resta ampia la distanza rispetto al sestultimo posto ma i grigi puntano innanzitutto a giocarsi i play out da una posizione di vantaggio attraverso la quintultima piazza. Nel match d’andata Alessandria vincente di misura sulla Cremonese con un gol di Mustacchio, ultimo precedente allo stadio Zini datata 20 febbraio 2017, sempre grigiorossi vincenti col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Casasola, Meroni, Okoli, Sernicola; Castagnetti, Valzania; Baez, Gaetano, Bonaiuto; Gondo. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Prestia, Mantovani, Di Gennaro; Pierozzi, Chiarello, Casarini, Lunetta; Fabbrini, Milanese; Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











