Diretta/ Cremonese Arezzo: streaming video e tv, toscani amareggiati (Coppa Italia)

DIRETTA CREMONESE AREZZO: PADRONI DI CASA IN CERCA DI RISCATTO

Cremonese Arezzo viene diretta dal signor Manganiello e si disputerà alle 15.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi il cammino in campionato dei grigiorossi, sorpresi in casa dal Cittadella, impostosi allo stadio Zini con un secco 0-2. Dopo la sofferta salvezza della passata stagione i lombardi mirano a un campionato più tranquillo ma all’esordio sembrano essere caduti in vecchi difetti. Non è andata sicuramente meglio all’Arezzo, con l’amaro in bocca per la sconfitta sul campo della Feralpisalò. Pessimo primo tempo per i toscani che si sono ritrovati sotto di due reti, per poi riuscire ad accorciare le distanze solo nelle fasi conclusive del match grazie a un rigore di Cutolo. Servirà sicuramente di più per riuscire a vivere un campionato tranquillo in un torneo di terza serie che già da queste prime battute si prospetta ampiamente competitivo.

DIRETTA CREMONESE AREZZO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Arezzo non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE AREZZO

Le probabili formazioni di Cremonese Arezzo, sfida in programma allo stadio Giovanni Zini e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Cremonese sarà schierata dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 4-3-1-2: Alfonso; Crescenzi, Bianchetti, Terranova, Valeri; Pinato, Castagnetti, Valzania; Gaetano; Strizzolo, Ciofani. 3-4-3 per l’Arezzo di Alessandro Potenza con questo undici titolare schierato dal 1′: Pissardo, Borghini, Baldan, Cipolletta; Luciani, Picchi, Foglia, Benucci; Piu, Cutolo, Belloni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Cremonese Arezzo, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,42 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 7,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,25 volte la vostra giocata.



