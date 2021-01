Diretta/ Cremonese Chievo (Serie B) streaming video DAZN: punti che pesano

DIRETTA CREMONESE CHIEVO: PARTITA EQUILIBRATA!

Cremonese Chievo, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Punti che pesano nella rincorsa ai rispettivi obiettivi delle due formazioni. Grigiorossi in pericolo dopo le ultime 2 sconfitte, in particolare quella di Reggio Calabria è stata una caduta contro una diretta concorrente in zona play out.

E’ stata la Cremonese a restare impantanata nella zona calda della classifica e ora gli uomini di Bisoli dovranno dare una scossa al loro cammino contro un Chievo che nel match col Venezia ha messo in fila il suo quarto pareggio consecutivo. Scaligeri in difficoltà ma sempre capaci di vendere cara la pelle, ottenendo in pieno recupero il gol del pari contro i lagunari.

La squadra di Aglietti al momento è fuori dalla zona play off ma ha anche 2 partite da recuperare: vincendole entrambe, aggancerebbe addirittura il Cittadella al quarto posto, sarà dunque fondamentale provare a tornare alla vittoria sul campo dello “Zini”, dove la Cremonese ha vinto solo una delle ultime 4 partite disputate in casa.

DIRETTA CREMONESE CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Chievo sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CHIEVO

Le probabili formazioni di Cremonese Chievo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 4-3-3: Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Gustafson, Ghisolfi; Pinato, Ciofani, Celar. Gli ospiti guidati in panchina da Alfredo Aglietti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Djordjevic, Fabbro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cremonese e Chievo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA