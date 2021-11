Diretta/ Cremonese Frosinone streaming video tv: incrocio chiave (Serie B)

DIRETTA CREMONESE FROSINONE: PARTITA IN EQUILIBRIO

Cremonese Frosinone, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Incrocio chiave tra due formazioni a caccia del salto di qualità. Il Frosinone si aspettava di più dal match contro il Pordenone fanalino di coda pareggiato 2-2, ma con il gol di Charpentier al 96′ ha proseguito nella sua serie positiva che dura da 7 partite consecutive, con i ciociari ora da soli al quarto posto in classifica.

La Cremonese ha frenato rispetto all’eccellente inizio di stagione ma fa parte comunque del groppone a quota 22 punti che occupa dal quinto al nono posto in classifica. Dopo la brillante vittoria di Reggio Calabria è arrivata però una frenata inaspettata ad Alessandria con un ko di misura contro i grigi. Il 27 febbraio scorso la Cremonese ha vinto 4-0 nell’ultimo precedente interno contro i ciociari, che non passano allo “Zini” dallo 0-1 dell’8 dicembre 2004.

DIRETTA CREMONESE FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Cremonese Frosinone, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Bianchetti, Valeri; Valzania, Castagnetti; Gaetano, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Lulic; Canotto, Charpentier, Garritano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cremonese Frosinone in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 2.50 mentre viene fissato a 3.05 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 3.00 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



