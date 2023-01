Diretta/ Cremonese Juventus streaming video tv: bianconeri terzi (Serie A)

DIRETTA CREMONESE JUVENTUS: ALLEGRI VUOL PARTIRE COL PIEDE GIUSTO!

Cremonese Juventus, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Bianconeri che riprendono il filo del discorso dopo il filotto di 6 vittorie consecutive in Serie A che hanno scacciato la crisi autunnale per gli uomini di Allegri, con la Juventus balzata al terzo posto solitario dopo il 3-0 alla Lazio, a -2 dal Milan anche se ancora a -10 dal Napoli capolista.

Nelle prime 15 partite di campionato la Cremonese non è riuscita a centrare la prima vittoria dopo il ritorno in Serie A atteso 26 anni. I grigiorossi hanno perso ad Empoli dopo 3 pareggi consecutivi prima della sosta, restando a -6 dallo Spezia quartultimo e dunque dalla zona salvezza. Il 21 gennaio 1996 l’ultimo precedente di campionato allo “Zini” tra Cremonese e Juventus è terminato con un rocambolesco 3-3, mentre il 23 ottobre 1994 i bianconeri hanno vinto per l’ultima volta a Cremona, 1-2 il punteggio. I grigiorossi non hanno mai battuto la Juventus in campionato, né in casa né in trasferta.

CREMONESE JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Juventus non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.+

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Juventus, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











