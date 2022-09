Diretta/ Cremonese Lazio streaming video tv: trasferta tabù per i biancocelesti

DIRETTA CREMONESE LAZIO: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti che introducono la diretta di Cremonese Lazio? Allo Zini le due squadre si sono affrontate per cinque volte con i biancocelesti che non sono mai riusciti a vincere in trasferta contro questo avversario. Il bilancio parla di quattro vittorie per i padroni di casa e un pareggio. Tutti i precedenti sono molto datati visto che le due squadre si sono affrontate sempre in Serie A tra il 1989 e il 1996 quando i grigiorossi gravitavano spesso in massima categoria. L’ultima volta risale al marzo del 1996 quando la gara terminò col risultato finale di 2-1.

I biancocelesti erano andati avanti con Negro alla fine della prima frazione di gioco con doppietta nella ripresa del bomber Tentoni. La Lazio ha vinto la sua ultima gara contro questo avversario allo Stadio Olimpico di Roma nella gara più recente tra le due compagini, un 4-0 per gli ottavi di finale di Coppa Italia nel gennaio del 2020. La partita era stata sbloccata nel primo tempo dai gol di Patric e Parolo con rigore di Immobile e rete di Bastos nella ripresa.

COME VEDERE LA PARTITA CREMONESE LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Cremonese Lazio non sarà una di quelle che per questa 7^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Cremonese Lazio sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

CREMONESE LAZIO: GLI ALLENATORI

Siamo quasi arrivati alla diretta di Cremonese Lazio. Massimiliano Alvini è in questo momento uno degli allenatori che stanno ricevendo i maggiori complimenti in Serie A: la sua Cremonese gioca bene e sta confermando la grande corsa dell’anno passato (con allenatore diverso), il problema dei grigiorossi è che i punti faticano ad arrivare e questo ovviamente, ad un certo punto, potrebbe anche portare a qualche decisione da parte della dirigenza. Per ora però Alvini sta facendo parlare di sé appunto per le prestazioni, e anche per il modo con il quale affronta anche le sconfitte: sempre sereno e con il sorriso. Raramente invece abbiamo visto Maurizio Sarri in atteggiamenti distensivi: non necessariamente un difetto ma comunque un dato di fatto.

Il tecnico biancoceleste deve provare a fare meglio della passata stagione ma la sensazione è che stia ancora trovando la quadratura del cerchio. Il rischio è che la sua idea tattica, quel 4-3-3 con calcio spumeggiante, possa andare a piegare anche stringenti logiche sui calciatori: tenere in panchina Luis Alberto non è mai una buona idea ma, esattamente come all’inizio dell’anno scorso, sta succedendo la stessa cosa. Poco turnover, sempre gli stessi in campo (anche se meno rispetto al passato di Napoli): Sarri può giocarsi l’accesso alla Champions League, ma dovrà essere bravo a portare avanti il doppio impegno. (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE LAZIO: ALVINI PREPARA LA TRAPPOLA

Cremonese Lazio, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Sarri chiede una prova d’orgoglio ai biancazzurri dopo la durissima sconfitta in Europa League contro il Midtjylland. Una cinquina inaspettata considerando che la Lazio veniva dai successi contro Feyenoord e Verona in Coppa e in campionato con un buon livello di prestazioni, ma non rimettersi subito in moto aprirebbe uno scenario di crisi.

La Cremonese proverà ad approfittare di questo momento: i grigiorossi non hanno ancora trovato la loro prima vittoria in campionato ma l’ultimo pareggio in casa dell’Atalanta ha messo in mostra importanti segnali di crescita da parte della squadra di Alvini. Il 24 marzo 1996 la Cremonese ha vinto 2-1 l’ultimo precedente in casa contro la Lazio, una doppietta di Tentoni ribaltò l’iniziale vantaggio firmato da Negro. La Lazio non vince a Cremona dal 6 marzo 1983, 0-1 deciso da una punizione di Bruno Giordano a 3′ dal novantesimo.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Lazio, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











