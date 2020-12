Diretta/ Cremonese Monza (Serie B) streaming video DAZN: Derby lombardo cruciale

DIRETTA CREMONESE MONZA: SFIDA DURA PER BROCCHI!

Cremonese Monza, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Derby lombardo cruciale in quella che per molti anni è stata una classica del campionato cadetto. La Cremonese è nel suo momento migliore dopo un avvio di stagione in affanno, che aveva lasciato i grigiorossi inchiodati ai bassifondi della classifica. Dopo aver battuto il Cosenza in un importante scontro diretto, la squadra allenata da Bisoli martedì scorso ha centrato la seconda vittoria consecutiva, espugnando il difficile campo del Pordenone. Così la Cremonese è balzata fuori dalla zona play out, ma ora dovrà vedersela con un Monza che deve trovare continuità per puntare davvero al vertice della classifica.

Dopo la sconfitta di Pescara i brianzoli sono ripartiti battendo in casa l’Ascoli nel turno infrasettimanale di martedì scorso. Terza vittoria nelle ultime 4 partite disputate dal Monza, che però è stato protagonista di cadute improvvise, come quella sul campo degli abruzzesi, che gli hanno impedito di affacciarsi verso i primi due posti della classifica.

DIRETTA CREMONESE MONZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Monza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MONZA

Le probabili formazioni di Cremonese Monza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 4-3-3: Volpe; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Ghisolfi, Castagnetti; Buonaiuto, Strizzolo, Pinato. Gli ospiti guidati in panchina da Cristian Brocchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cremonese e Monza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.45, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.35.



