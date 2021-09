Diretta/ Cremonese Perugia streaming video tv: sogno grigiorosso (Serie B)

DIRETTA CREMONESE PERUGIA: PADRONI DI CASA LANCIATISSIMI!

Cremonese Perugia, in diretta, mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Sognano i grigiorossi dopo l’impresa compiuta contro il Parma, un successo esterno che ha dimostrato quanto la formazione di Fabio Pecchia sia competitiva, considerando anche la precedente vittoria ottenuta contro il Cittadella nonostante l’inferiorità numerica. Battendo anche il Perugia la Cremonese balzerebbe al secondo posto in classifica, appaiata all’Ascoli e alle spalle del Pisa capolista a punteggio pieno.

DIRETTA/ Parma Cremonese (risultato finale 1-2): Mihaila accorcia ma non basta

Il Perugia non sarà comunque un cliente facile: l’ultimo pareggio col Cosenza ha rappresentato un passo in avanti sul piano della solidità, ma i Grifoni per sperare in qualcosa in più rispetto alla salvezza, che pure resta l’obiettivo di partenza, dovranno provare a fare qualcosa in più. Il 15 dicembre 2019 la Cremonese ha vinto 2-1 nell’ultimo precedente casalingo in campionato contro il Perugia, reti messe a segno da Claiton e Piccolo per la vittoria grigiorossa. Allo “Zini” questa sfida in campionato è andata in scena 13 volte: 7 vittorie della Cremonese, 6 pareggi e ancora nessuna vittoria degli umbri.

Diretta/ Perugia Cosenza (risultato finale 1-1): pareggio al Curi

DIRETTA CREMONESE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Perugia è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PERUGIA

Le probabili formazioni di Cremonese Perugia, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Vido, Gaetano, Fagioli; Di Carmine. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Curado, Angella, Zanandrea; Ferrarini, Segre, Burrai, Lisi; Kouan; Carretta, Matos.

Diretta/ Cremonese Cittadella (risultato finale 2-0): Vido la chiude, grigiorossi ok!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Zini di Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA