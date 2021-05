Diretta/ Cremonese Pescara (Serie B) streaming video DAZN. Abruzzesi al congedo?

DIRETTA CREMONESE PESCARA:

Cremonese Pescara, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Potrebbe essere il passo d’addio del Pescara alla Serie B questa sfida che arriva con gli abruzzesi a 9 punti dal quintultimo posto, dunque vicini a incassare uno svantaggio irrecuperabile anche risalendo in quartultima posizione. La Serie C dunque evitata nella scorsa stagione solo battendo il Perugia ai calci di rigore nei play out si sta materializzando per la formazione biancazzurra, anche se il tecnico Grassadonia era riuscito a produrre una scossa, purtroppo per il club non sufficiente per rimontare in classifica.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 37^ giornata: cosa succederà allo Zini?

Fabio Pecchia invece dal momento del suo arrivo sulla panchina della Cremonese ha trovato quel salto di qualità che ha definitivamente portato i grigiorossi fuori dalla zona più pericolosa della classifica: non è stato abbastanza per rincorrere i play off ma la Cremonese ha comunque evitato guai dopo un girone d’andata difficile, in cui la squadra come nella scorsa stagione, in cui era stato Bisoli poi esonerato quest’anno a portare un miglioramento, si era trovata pericolosamente a flirtare con la zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le mosse e i dubbi: Gucher e Pavic squalificati!

DIRETTA CREMONESE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremonese Pescara, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Cremonese e Pescara allo stadio Giovanni Zini. I padroni di casa allenati da Fabio Pecchia scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Gustafson, Valzania; Baez, Deli, Buonaiuto; Ciofani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Tabanelli, Valdifiori, Machin; Galano; Odgaard, Giannetti

Diretta/ Ascoli Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: salvezza a un passo

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cremonese e Pescara, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.45 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA