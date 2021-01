Diretta/ Cremonese Spal (Serie B) streaming video e tv. Esame per i grigiorossi

DIRETTA CREMONESE SPAL: I LOMBARDI VOGLIONO RIALZARSI

Cremonese Spal, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Esame per i grigiorossi che dopo la fondamentale vittoria di Pescara cercano altre conferme: l’arrivo di Pecchia in panchina è stato salutato con una vittoria, per i lombardi ora la zona play out è lontana solo un punto, ma è stato importante uscire dalla sabbie mobili in cui la Cremonese si trovava dall’inizio del campionato. Fondamentale ora l’esame contro una Spal che dopo l’ultima vittoria sulla Reggiana si è isolata al terzo posto in classifica e ora punta di nuovo con convinzione al secondo posto, a patto di superare gli alti e bassi stagionali. Gli estensi in settimana saranno attesi anche dalla serata di gala dei quarti di finale di Coppa Italia da disputare in casa della Juventus, un appuntamento importante ma che non dovrà distrarre i biancazzurri dal fondamentale impegno del campionato, sul quale gli uomini di Marino puntano per centrare l’immediata risalita in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione.

DIRETTA CREMONESE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremonese Spal sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per questa partita, che vale per tutte le gare del campionato di Serie B, è con la piattaforma DAZN che dunque trasmetterà il match in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Cremonese e Spal allo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa allenati da Fabio Pecchia scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Carnesecchi, Zortea, Valeri, Ravanelli, M.Bianchetti, Valzania, Castagnetti, Bartolomei, Pinato, Strizzolo, Celar. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Marino con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Sal. Esposito, Murgia, Sala; Di Francesco, Valoti; Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cremonese Spal: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.40 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.30 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.90 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

