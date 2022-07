Diretta/ Cremonese Spal streaming video tv: grigiorossi, sale l’attesa (Amichevole)

DIRETTA CREMONESE SPAL: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cremonese Spal, in diretta domenica 24 luglio 2022 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo di Dimaro Folgarida sarà una sfida amichevole tra la formazione grigiorossa e quella estense. Sale l’attesa per i grigiorossi per un esordio in Serie A atteso dalla stagione 1995/96. La Cremonese si prepara affrontando una Spal che proverà a voltare pagina in Serie B dopo la salvezza sofferta della scorsa stagione, col tecnico Venturato desideroso di aprire un ciclo come quello vissuto al Cittadella, con la Serie A sfiorata in due occasioni.

La Cremonese sta lavorando sul mercato per far fronte alle trasformazioni dovute al post-promozione, con diversi giocatori in prestito tornati alla base (su tutti il portiere della promozione, Carnesecchi) ed altri da difendere dalle mire dei grandi club. La formazione grigiorossa ha salutato anche Fabio Pecchia, allenatore del trionfo, ripartendo da Max Alvini che si misurerà per la prima volta in Serie A dopo una lunga gavetta nelle serie inferiori e l’esperienza al Perugia nella passata stagione.

DIRETTA CREMONESE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Spal non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società grigiorossa, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Cremonese Spal. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Cremonese o la Spal mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPAL

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Spal, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo di Dimaro Folgarida. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr; Bianchetti, Radu, Vasquez; Baez, Castagnetti, Tenkorang, Valeri; Milanese; Gondo; Tenkorang. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Murgia; Mancosu; Finotto, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











