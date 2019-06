Diretta Croazia Tunisia/ Streaming video e tv: amichevole internazionale a Varazdin

Croazia Tunisia è un’amichevole internazionale che viene disputata martedì 11 giugno, presso lo Stadion Andelko Herjavec di Varazdin; sarà interessante vedere all’opera la nazionale balcanica che sta disputando ovviamente le qualificazioni agli Europei 2020 e che, dopo il flop della Nations League che ha fatto seguito al secondo posto ai Mondiali, sta provando a rilanciarsi. Lo scorso sabato la Croazia ha battuto il Galles prendendosi la seconda vittoria nel girone E, ma con in mezzo la sconfitta in Ungheria; la strada è ancora lunga ma certamente il gruppo di Zlatko Dalic avrà pochi problemi nel qualificarsi per la fase finale del torneo. La Tunisia invece si prepara a giocare in Coppa d’Africa: il prossimo 24 giugno farà il suo esordio contro l’Angola in una manifestazione nella quale parte per vincere, lo scorso anno aveva giocato i Mondiali ma ne era uscita con le ossa rotte, incassando un totale di 7 reti da Inghilterra e Belgio e vincendo solo contro Panama. Vediamo allora in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Varazdin, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Croazia Tunisia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Croazia Tunisia: la partita amichevole dunque non godrà nemmeno di una diretta streaming video, ma per avere informazioni utili sulla sfida potrete consultare le pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA TUNISIA

E’ possibile che per Croazia Tunisia Dalic opti per un po’ di turnover: in porta allora potremmo vedere Lovre Kalinic con Caleta-Car e Skoric schierati davanti a lui, mentre sule corsie laterali Jedvaj va verso la conferma ma magari a sinistra, inserendo Bartolec sull’altra fascia. A centrocampo Modric e Brozovic dovrebbero riposare: giocheranno Badelj e Pasalic, con il giovane Halilovic che potrebbe avanzare di qualche passo per agire in qualità di trequartista, stretto tra i due esterni Perisic e Brekalo (ma Melnjak se la gioca a sinistra). La prima punta potrebbe essere Bruno Petkovic, che abbiamo visto a lungo in Italia. La Tunisia invece punta sulla conferma di buona parte del 4-2-3-1 che ha battuto l’Iran venerdì: Ben Mustapha il portiere, Meriah e Bronn davanti a lui con Drager e Maaloul a correre sulle corsie. A centrocampo Ghandri e Skhiri sono insidiati da Sassi, che potrebbe avere una maglia; Ben Youssef e Srarfi (o Zemzemi) gli esterni nella zona offensiva del campo dove si vedrà la qualità di Msakni (in ballottaggio con Jaziri), la prima punta ancora una volta dovrebbe essere Khazri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Croazia Tunisia indicano chiaramente nei balcanici la nazionale favorita: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,55 volte la posta messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 6,00 volte la giocata per il successo degli ospiti, regolato dal segno 2. Per l’eventualità del pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a un valore di 3,90 quanto puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA