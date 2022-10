Diretta/ Crotone Avellino streaming video tv: Big match allo “Scida” (Serie C)

DIRETTA CROTONE AVELLINO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Crotone Avellino, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Big match allo “Scida”: il Crotone è partito alla grande al momento dividendo la vetta della classifica del girone C con il Catanzaro. Dopo il pari di Potenza gli Squali sono tornati alla vittoria in campionato battendo in casa la Juve Stabia, superando anche il primo turno di Coppa Italia battendo ai rigori il Messina.

Diretta/ Crotone Juve Stabia (risultato finale 1-0): punizione vincente con Gomez!

L’Avellino è tornato alla vittoria nell’ultima sfida disputata proprio contro il Potenza. Irpini ancora indietro in classifica ma che stanno cercando di recuperare terreno in classifica con 6 punti ottenuti nelle ultime 3 partite disputate dopo una partenza a rilento. Il 9 novembre 2015 in Serie B l’ultimo precedente a Crotone tra le due squadre con vittoria calabrese col punteggio di 3-1, l’Avellino non vince a Crotone dallo 0-1 dell’11 maggio 2003.

Diretta/ Avellino Potenza (risultato finale 2-0): bis definitivo con Russo!

CROTONE AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Latina Avellino (risultato finale 1-0): Fabrizi vale i 3 punti!

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Avellino, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Franco Lerda schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Cargbo. Risponderà l’Avellino allenato da Roberto Taurino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Illanes, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Franco, Dall’Oglio, Micovschi; Kanoute, Murano, Di Gaudio.

CROTONE AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA