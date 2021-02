Diretta Crotone Cagliari/ Streaming video tv: ultima spiaggia per due (Serie A)

DIRETTA CROTONE CAGLIARI: DEBUTTA SEMPLICI!

Crotone Cagliari, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio 2021, e sarà una delicatissima partita per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Crotone Cagliari può certamente essere definita come una delle partite più importanti di questo turno, perché di fatto sia per i calabresi sia per i sardi si tratta forse dell’ultima spiaggia per le speranze salvezza.

Il Cagliari è terzultimo con 15 punti, ha perso settimana scorsa un altro scontro diretto contro il Torino e a causa dell’ennesimo ko la società ha deciso per l’esonero di Eusebio Di Francesco, sostituito da Leonardo Semplici al quale si chiede di dare una scossa immediata, perché la partita di oggi pomeriggio è una occasione da non perdere. Il Crotone è addirittura ultimo con 12 punti, arriva dalla sconfitta contro la Juventus che poteva essere messa in conto, ma adesso deve tornare a muovere la classifica e con una vittoria, perché il pareggio servirebbe davvero poco: solo battendo e agganciando il Cagliari si può continuare a sperare.

DIRETTA CROTONE CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Cagliari sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CAGLIARI

Nelle probabili formazioni di Crotone Cagliari, Giovanni Stroppa in difesa potrebbe recuperare Luperto, ma rimane Rispoli pronto a giocare. Messias dovrebbe agire come esterno destro a centrocampo, dall’altro lato ecco Reca mentre in mezzo ci saranno Molina e Vulic (oppure Zanellato). Infine il tandem offensivo sarà formato da Ounas e Di Carmine, dunque rischia di partire dalla panchina Simy. Il Cagliari con la guida di Leonardo Semplici dovrebbe invece orientarsi verso un modulo 3-5-2 con Godin, Ceppitelli e Rugani favoriti nel terzetto della retroguardia davanti al portiere Cragno, Nandez, Marin e Nainggolan probabili titolari nel cuore del centrocampo, fasce occupate dai due esterni Zappa e Lykogiannis ed infine in attacco Simeone in coppia con Joao Pedro.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Crotone Cagliari in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,10 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,25 in caso di segno 1 e fino a 3,65 nel caso in cui uscisse il segno X.



