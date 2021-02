Leonardo Semplici nuovo allenatore Cagliari: è ufficiale/ Esonerato Di Francesco

Arrivata l’attesa svolta in casa Cagliari: ufficiale l’esonero di Eusebio Di Francesco, il nuovo allenatore dei rossoblu è Leonardo Semplici. Fatale per il tecnico abruzzese la sconfitta interna patita venerdì contro il Torino, che ha relegato la compagine sarda al terz’ultimo posto con appena 15 punti raccolti nelle prime 23 giornate. Periodo nero per il Casteddu, a secco di vittorie da diverse settimane e con appena 1 punto raccolto nelle ultime cinque uscite.

Arrivato in estate dopo la disastrosa esperienza sulla panchina della Sampdoria, Eusebio Di Francesco non è riuscito a invertire il trend nonostante l’importante mercato operato dalla società in estate e anche nella sessione di riparazione. Toccherà a Leonardo Semplici, ex Spal, provare a centrare la salvezza: per lui contratto fino al 30 giugno 2022 e presentazione stampa in programma questa sera, lunedì 22 febbraio 2022.

LEONARDO SEMPLICI NUOVO ALLENATORE DEL CAGLIARI: É UFFICIALE

Leonardo Semplici quest’oggi ha pranzato con la squadra per iniziare a conoscere i calciatori ed è chiamato ad una sfida tutt’altro che semplice, considerando il clima negativo di casa rossoblu per l’astinenza da risultati. Il Cagliari ha annunciato anche i collaboratori che affiancheranno l’ex Spal: Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Giornata di cambiamenti per il Casteddu, che ha inoltre ufficializzato il nuovo direttore sportivo: parliamo di Stefano Capozucca, già uomo mercato rossoblu dal 2015 al 2017. Il club di proprietà Giulini ha confermato Pierluigi Carta, a lui il compito di dirigere il coordinamento tra club ed area tecnica. Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore Marco Sanna ha commentato così la decisione della dirigenza: «Semplici sa cosa fare e ha una buona squadra, dovrà dare più coraggio a tutto il gruppo. Le possibilità di salvarsi ci sono. Certo, ora i ragazzi saranno un po’ abbattuti dopo una serie di risultati negativi, però ripeto, la squadra c’è. E a Semplici, allenatore ormai affermato, da sardo auguro il meglio».





