DIRETTA CROTONE CATANIA: PER TROVARE SLANCIO

C’è grande attesa per la diretta Crotone Catania, che ci terrà compagnia dallo stadio Ezio Scida della città calabrese alle ore 19.30 di questa sera, domenica 10 novembre 2024, per la quattordicesima giornata della Serie C, naturalmente nel girone C. Sfida tra due piazze di notevole blasone, l’attualità però non è così esaltante e allora la diretta Crotone Catania dovrà essere un trampolino di lancio, in particolare per i padroni di casa, che sono reduci da un buonissimo pareggio sul campo dell’Audace Cerignola, ma che se il campionato finisse oggi sarebbero esclusi dalla zona playoff.

Diretta/ Catania Messina (risultato finale 0-0): match terminato (Serie C, 3 novembre 2024)

Il Catania sta meglio, avendo 20 punti in classifica contro i 16 del Crotone; anche i siciliani arrivano da un pareggio, anche se lo 0-0 casalingo nel derby contro il Messina è stato vissuto più come una delusione, di conseguenza adesso l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria, anche se non sarà semplice sul campo dello Scida, sempre ostico per tutti. Di certo ci aspetta una partita stuzzicante, non vediamo l’ora di seguire la diretta Crotone Catania…

DIRETA/ Audace Cerignola Crotone (risultato finale 1-1): Giron la pareggia! (3 novembre 2024)

CROTONE CATANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Eccoci adesso all’appuntamento con le informazioni per seguire la diretta Crotone Catania in tv: come per tutte le partite di Serie C, essa sarà visibile sui canali di Sky Sport, naturalmente in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. Ciò significa che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta Crotone Catania streaming video, sempre su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CATANIA

Adesso naturalmente possiamo scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni per la diretta Crotone Catania. Modulo 4-2-3-1 per l’allenatore di casa Emilio Longo: in porta Sala; davanti a lui da destra a sinistra Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron nella difesa a quattro; nel cuore della mediana la coppia formata da Gallo e Schirò; sulla trequarti ecco invece Oviszach a destra, in mezzo Stronati e ala sinistra Vitale, tutti alle spalle del centravanti Gomez.

Video Turris Catania (1-1)/ Gol e highlights: Ekuban risponde a Inglese! (Serie C 31 ottobre 2024)

Domenico Toscano dovrebbe invece scegliere il modulo 3-4-2-1 come punto di riferimento tattico per il suo Catania. Quanto ai possibili titolari, cominciamo dal portiere Adamonis, protetto dalla difesa a tre con Ierardi, Di Gennaro e Castellini; esterno destro Guglielmotti ad aprire il centrocampo con i due mediani Quaini e Verna e sulla sinistra Anastasio; infine, nel reparto offensivo del Catania ecco Jimenez e Stoppa sulla trequarti, per agire a supporto del centravanti Inglese.

PRONOSTICO E QUOTE SONO INTRIGANTI!

Potrebbe essere una partita davvero incerta, la pensa così anche l’agenzia Snai che nelle sue quote per il pronostico sulla diretta Crotone Catania vede favoriti ma davvero di un soffio i padroni di casa: quota 2,55 infatti è il valore per il segno 1, mentre si tocca quota 2,65 in caso di affermazione del Catania e quindi di segno 2; infine, si arriva di poco oltre con il valore di 2,95 per il segno X in caso di pareggio.