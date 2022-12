Diretta/ Crotone Gelbison, streaming video tv: Lerda vuole i tre punti (Serie C)

DIRETTA CROTONE GELBISON: CALABRESI SUPER FAVORITI!

Crotone Gelbison, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria per accorciare il gap dal Catanzaro, ospiti vogliosi di continuare a sognare i playoff.

Il Crotone è secondo in classifica con 41 punti, – 6 dal Catanzaro, frutto di tredici vittorie, due pareggi e due sconfitte. I calabresi sono reduci dalla vittoria per 0-1 ai danni dell’Audace Cerignola. La Gelbison, invece, è settima a quota 22 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Campani reduci da tre pareggi di fila.

CROTONE GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Crotone Gelbison sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GELBISON

Dopo aver presentato il match, è tempo di andare a snocciolare le probabili formazioni della diretta Crotone Gelbison. Partiamo dagli Squali, Lerda opta per il 4-3-3: Dini, Papini, Golemic, Cuomo, Mogos, Awua, Carraro, Tribuzzi, Chiricò, Kargbo, Rojas. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il consueto 3-5-2: D’Agotino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Savini, Foresta, Fornito, Uliano, Onda, De Sena, Sane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Crotone nettamente favorito sulla Gelbison secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri di Goldbet: la vittoria degli Squali è a 1,53, il pareggio è dato 3,65, mentre la vittoria dei campani paga 6,10 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,25. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,25 e 1,56.

