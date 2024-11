DIRETTA FOGGIA CROTONE: I TESTA A TESTA

Facciamo un tuffo nel passato nella diretta di Foggia Crotone, nel mentre che aspettiamo che i giocatori in campo facciano il loro riscaldamento, noi vediamo i precedenti in questi testa a testa storici che affrontano anni e categorie diverse. Infatti Foggia e Crotone si è battuta anche in Serie B, per una singola stagione datata 2018/19, in quelle due partite disputate abbiamo un’egemonia dei calabresi, che portano a casa sei punti contro i pugliesi. Il che significa che il Foggia almeno in Serie B non ha mai vinto contro i rossoblu.

Invece in Serie C come stanno le cose? La situazione è molto più equilibrata, anche se dobbiamo tenere conto che parliamo solamente di quattro partite. In questa categoria è il Foggia ad avere la meglio, vincendo due incontri. Gli altri due che mancano all’appello invece sono un pareggio e una vittoria per il Crotone. Vedremo oggi come andrà il match, per approfondire questo discorso vi invitiamo a rimanere su questa pagina poiché tra qualche istante faremo uscire anche l’aggiornamento sulle statistiche della diretta di Foggia Crotone. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA CROTONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Foggia Crotone sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se si vorrà seguire la diretta Foggia Crotone senza doversi recare allo stadio si potranno dunque utilizzare i servizi in streaming offerti da NOW TV e Sky Go su smart phone, tablet e console. La partita sarà inoltre visibile sul canale Sky Sport 252 per gli abbonati all’emittente satellitare.

FOGGIA CROTONE, OBIETTIVI DIVERSI PER LE DUE SQUADRE

La diretta Foggia Crotone è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia come partita valida per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono in serie positiva da tre partite e, con due vittorie intervallate da un pareggio, stanno racimolando punti importanti per staccarsi in modo considerevole dalla zona retrocessione dato che al momento occupano la quattordicesima posizione con diciassette punti, distando quindi appena tre lunghezze dai playout retrocessione.

Gli ospiti, invece, hanno raggiunto il settimo posto grazie ai 25 punti collezionati, gli stessi di Picerno, Avellino e Potenza che guidano a causa di una migliore differenza reti. I rossoblu sono reduci da tre vittorie consecutive e non perdono ormai da diverso tempo. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Maksym Frasynyak, proveniente dalla sezione AIA di Gallarate, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Giuseppe Minutoli di Messina insieme con il quarto uomo Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

FOGGIA CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Foggia Crotone, tentiamo adesso di intuire quali sono le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti iniziali delle rispettive compagini attraverso le probabili formazioni. Mister Zauri riconfermerà il 4-3-3 con Perina; Salines, Giu. Parodi, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza, Mazzocco; Orlando, Murano e Millico.

Il tecnico Emilio Longo dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1 con D’Alterio in porta, Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron in difesa,, Barberis e Schirò sulla linea mediana, Silva, Tumminello ed Oviszach agiranno da trequartisti alle spalle dell’unica punta che sarà pure in questo caso il centravanti Gomez.

FOGGIA CROTONE, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata approfondita a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per la diretta Foggia Crotone in modo tale da scoprire il pronostico dell’esito finale di questa gara valevole per il diciassettesimo turno.