Diretta/ Crotone Lecce streaming video tv: voglia di decollare (Serie B)

DIRETTA CROTONE LECCE: GRANDE SFIDA!

Crotone Lecce, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Match tra due piazze ambiziose che non sono però ancora riuscite a decollare in questo campionato. Crotone ancora a secco di vittorie anche se gli Squali sono stati protagonisti di una grande reazione nell’ultimo match disputato in casa del Brescia. Rimonta 2-2 contro una formazione tra le favoritissime per il salto in Serie A, il tecnico Modesto spera anche in una scossa nervosa dei suoi.

Esattamente quella che ha avuto il Lecce, che ha rischiato la sconfitta nell’ultimo match casalingo contro l’Alessandria e, invece, proprio all’ultimo secondo è riuscito a trovare una vittoria che vale ossigeno puro per la classifica. Lecce a quota 5 punti, ancora lontano dal vertice ma rompere il tabù del primo successo potrebbe invitare gli uomini di Baroni a cambiare marcia. Nell’ultimo precedente a Crotone, il 17 marzo 2019, 2-2 il risultato finale con l’ultima vittoria del Lecce che risale al 6 aprile 2007, 1-3 il risultato, mente negli anni recenti i calabresi non sono mai riusciti a fare bottino pieno contro i salentini.

DIRETTA CROTONE LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Lecce è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LECCE

Le probabili formazioni della diretta Crotone Lecce, match che andrà in scena all’Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Calabresi, Meccariello, Barreca; Majer, Hjumland, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ezio Scida di Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



