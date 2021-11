Diretta/ Crotone Monza streaming video tv: brianzoli al bivio (Serie B)

DIRETTA CROTONE MONZA: PARTITA DIFFICILE PER L’EX STROPPA

Crotone Monza, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. I pitagorici non riescono a uscire dalla crisi che li attanaglia ormai da inizio campionato. Anche l’arrivo di Marino in panchina non ha regalato la scossa prevista, seppur in extremis a Frosinone è arrivata la terza sconfitta in campionato e per i calabresi l’imperativo è quello di risollevarsi dai bassifondi della classifica.

Diretta/ Monza Alessandria (risultato finale 1-0): i brianzoli resistono

Dall’altra parte il Monza ha migliorato nelle ultime settimane il suo rendimento, ritrovando quella continuità rincorsa nelle ultime settimane. Due vittorie consecutive per i brianzoli in casa contro Cittadella e Alessandria, nel mezzo il pareggio di Vicenza e quattro risultati utili consecutivi che hanno portato la squadra di Stroppa a una sola lunghezza dalla zona play off. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Crotone in campionato dopo vent’anni, nell’ultimo precedente datato primo aprile 2001 sono stati i calabresi a imporsi con il punteggio di 2-1.

Diretta/ Frosinone Crotone (risultato finale 2-1): Cicerelli fa gioire lo Stirpe!

DIRETTA CROTONE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Monza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Crotone Benevento (risultato finale 0-2) streaming: colpo gobbo dei sanniti

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONZA

Le probabili formazioni di Crotone Monza, match che andrà in scena all’Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Pasquale Marino schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Cuomo, Canestrelli, N. Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Oddei; Maric, Mulattieri. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; P. Pereira, Brescianini, Barberis, Machín, Carlos Augusto; Vignato, Gytkjaer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ezio Scida di Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA