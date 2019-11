Diretta Crotone Perugia/ Streaming video DAZN: quote, sfida incerta (Serie B)

Crotone Perugia, diretta da Pezzuto, si gioca sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone; sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Incontro di alta classifica con i calabresi che pur tra alti e bassi e tra le difficoltà tipiche del campionato cadetto hanno saputo issarsi progressivamente verso la vetta della classifica, arrivando a giocarsi un primo posto che a inizio stagione, considerando la scorsa annata difficile, non era l’obiettivo diretto della squadra di Stroppa. Cresce il Perugia di Massimo Oddo che non ha trovato però la giusta continuità per puntare ai piani alti della classifica. La formazione umbra è ambiziosa ma ha vissuto già diverse battute a vuoto, la classifica resta comunque molto corta e un filotto di risultati positivi potrebbe lanciare gli umbri esattamente come accaduto al Crotone.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Crotone Perugia non sarà trasmessa in tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PERUGIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Crotone Perugia, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Il Crotone allenato da Giovanni Stroppa scenderà in campo con un 3-5-2 schierato con: Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias. Risponderà il Perugia guidato in panchina da Massimo Oddo con un 4-3-1-2: Vicario; Di Chiara, Falasco, Gyomber, Rosi, Kouan; Carraro, Falzerano, Buonaiuto; Iemmello, Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Crotone favorito sul Perugia. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



