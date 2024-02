DIRETTA/ Crotone Taranto video streaming tv: calabresi ok negli ultimi precedenti (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA CROTONE TARANTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Crotone Taranto vede scendere in campo due formazioni che dal 2008 al 2023 si sono ritrovate l’una contro l’altra in 5 occasioni. Lo storico di queste 5 partite sorride al Crotone con ben tre successi; le restanti sfide sono terminate una in pareggio e l’altra con il successo del Taranto. Crotone che ha avuto la meglio il 2 novembre 2008 vincendo di misura in casa del Taranto. Successo anche nella gara di ritorno in casa con il risultato di 2-0.

Video/ Picerno Crotone (0-0) highlights: Merelli e Dini grandi protagonisti (15 febbraio 2024)

Pareggio con un roboante 2-2 nel 2022 con le reti per il Taranto da parte di Antonini e Tommasini; per il Crotone reti firmate da Chirico e Mogos. Crotone che ebbe la meglio nella gara di ritorno imponendosi grazie alla rete dei primi minuti da parte di Crialese. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è stata vinta dal Taranto. Si trattava della gara di andata di questo campionato e furono decisivi i gol firmati da Kanoute e Cianci. Annulla servì la rete di Tumminello. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Picerno Crotone (risultato finale 0-0) video streaming tv: salva Dini! (15 febbraio 2024)

DIRETTA CROTONE TARANTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Crotone Taranto sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

LA PRESENTAZIONE

Palati di calcio raffinati vorranno sicuramente seguire la diretta di Crotone Taranto, l’ora X è fissata per oggi 18 febbraio alle ore 20,45 e l’incontro sarà valido per la 27ª giornata di Serie C. Il Crotone pur giungendo alla partita dopo due pareggi consecutivi, non riesce a schiodarsi dal suo sesto posto. La squadra di casa cercherà di riscattarsi in questa sfida casalinga, puntando a riconquistare terreno e cercare un piazzamento migliore in ottica playoffs.

Video/ Taranto Giugliano (1-0) gol e highlights: segna Kanouté nel finale! (Serie C, 14 febbraio 2024)

Dall’altra parte del campo i pugliesi del Taranto si presentano all’incontro con una solida posizione in classifica, attualmente infatti occupano la quarta posizione dopo la recente vittoria per 1-0 contro il Giugliano che ha dato morale in tutto l’ambiente per cercare di far tornare il club pugliese in Serie C.

CROTONE TARANTO: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Crotone Taranto: per i padroni di casa sembra che l’attaccante Gomez, vero e proprio perno dell’attacco, sarà confermato nel ruolo di guida per mettere in difficoltà la difesa avversaria fin dai primi minuti, infatti a meno di stravolgimenti, è impensabile di lasciarlo in panchina.

Per quanto riguarda il Taranto la giovane stella Kanoute dovrebbe ricevere spazio e fiducia dall’inizio, dopo aver segnato nella precedente giornata, l’attaccante è una minaccia poliedrica in attacco, capace di accentrarsi e segnare anche di testa, diventando di fatto una prima punta aggiunta.

CROTONE TARANTO, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote della diretta di Crotone Taranto prendendole gentilmente dal sito di Bet365: il segno 1 è quotato a 2,3 mentre il pareggio a 2,6. La vittoria pugliese invece è quotata con un 2,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA