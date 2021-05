Diretta/ Crotone Verona (Serie A) streaming video tv: scaligeri per crescere

DIRETTA CROTONE VERONA: PASSERELLA FINALE

Crotone Verona, in diretta giovedì 13 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida che non presenta grandi motivazioni di classifica per nessuna delle due squadre, il Crotone è già retrocesso e sembra ormai calare a picco, la cinquina subita a Roma all’Olimpico domenica scorsa ha messo in mostra una squadra probabilmente ormai in disarmo, alla quale il tecnico Serse Cosmi ha chiesto un sussulto d’orgoglio per chiudere al meglio le ultime tre giornate.

Il Verona però ha l’occasione di tornare alla vittoria e impreziosire un cammino stagionale comunque più che soddisfacente: il vistoso calo nel girone di ritorno ha lasciato un pizzico di delusione ma la comodità con la quale la formazione allenata da Juric ha blindato la salvezza è sotto gli occhi di tutti: aggiungere 3 punti alla classifica, dopo la rimonta contro il Torino di domenica scorsa, dimostrerà che gli scaligeri hanno voglia di chiudere nel miglior modo possibile un’ottima annata.

DIRETTA CROTONE VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Verona sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Verona allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cordaz; Djidji, Magallan, Cuomo; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pandur; Lovato, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Crotone e Verona, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 4.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.15 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.75 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



