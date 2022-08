Diretta/ Crystal Palace Arsenal streaming video tv: riparte la Premier League!

DIRETTA CRYSTAL PALACE ARSENAL: ECCO IL TESTA A TESTA!

Mentre si avvicina la diretta di Crystal Palace Arsenal, facciamo un tuffo nella storia recente e tracciamo il bilancio delle 26 partite giocate nel massimo campionato inglese da quando questo si chiama Premier League. L’Arsenal è come previsto in netto vantaggio grazie a ben quattordici partite a fronte di otto pareggi e appena quattro vittorie per il Crystal Palace, curiosamente casa o trasferta cambia poco dal momento che sette vittorie per l’Arsenal, quattro pareggi e due successi per il Crystal Palace è il bilancio sia delle tredici partite giocate in casa dall’una sia dall’altra squadra.

I dati recenti danno tuttavia più fiducia al Crystal Palace: le ultime dieci partite sono infatti terminate con ben cinque pareggi, tre vittorie per l’Arsenal e due successi per il Crystal Palace, che ha pure vinto con un perentorio 3-0 casalingo l’ultimo precedente, giocato lunedì 4 aprile scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CRYSTAL PALACE ARSENAL: VIA ALLA PREMIER LEAGUE!

Crystal Palace Arsenal, in diretta venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21.00 presso Selhurst Park a Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. Riparte ufficialmente la Premier League con un derby londinese, l’Arsenal prosegue nel progetto di crescita con Mikel Arteta in panchina, l’anno scorso i Gunners hanno sfiorato il ritorno in Champions League e quest’anno proveranno a farsi sentire di nuovo anche in Europa League, oltre a provare a rientrare tra i primi quattro posti in campionato.

Il Crystal Palace è guidato in panchina proprio da una ex bandiera dei Gunners, Patrick Vieira. La formazione londinese anche quest’anno punteranno innanzitutto a una tranquilla salvezza, anche se il Crystal Palace ha vestito spesso i panni di mina vagante del campionato nelle ultime stagioni. Il 4 aprile scorso l’Arsenal ha subito una rovinosa sconfitta a Selhurst Park perdendo 3-0, il 19 maggio 2021 con il punteggio di 1-3 i Gunners sono passati per l’ultima volta in campionato in casa del Palace.

DIRETTA CRYSTAL PALACE ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crystal Palace Arsenal sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CRYSTAL PALACE ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Crystal Palace Arsenal, match che andrà in scena a Selhurst Park a Londra. Per il Crystal Palace, Patrick Vieira schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze, Doucoure; Ayew, Edouard, Zaha. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ramsdale, Saliba, Gabriel, White, Zhichenko; Xhaka, Partey; Martinelli, Odegaard, Saka; Gabriel Jesus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crystal Palace Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Crystal Palace con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

