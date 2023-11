DIRETTA/ Cukaricki Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Nzola c’è, via! Conference, 9 novembre 2023

DIRETTA CUKARICKI FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Cukaricki Fiorentina sta per cominciare, e allora possiamo brevemente ricordare quali siano i numeri che accompagnano le due squadre nella quarta giornata di Conference League. I viola sono partiti esattamente come lo scorso anno: senza vincere le prime due partite, anche se stavolta ci hanno messo due pareggi che curiosamente sono stati entrambi 2-2, prima sul campo del Genò e poi in casa contro il Ferencvaros, dovendo qui rimontare due gol di svantaggio. Alla terza partita finalmente il successo proprio contro il Cukaricki, un roboante 6-0 che ha portato la Fiorentina ad avere la migliore differenza reti nel girone e il migliore attacco, perché adesso i gol segnati sono 10 a fronte di 4 subiti.

Per quanto riguarda il Cukaricki, il piatto piange per la squadra serba: in tre partite solo sconfitte e un solo gol segnato che è arrivato nel ko in Ungheria, mentre i gol subiti dalla squadra serba sono già 11. Vedremo allora cosa succederà tra poco in campo: mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali, la diretta di Fiorentina Cukaricki sta per farci compagnia! CUKARICKI (4-3-3): Filipovic; Nikceviv, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye. All. Matic. FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Lopez, Duncan; Ikoné, Nzola, Sottil. All. Italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CUKARICKI FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Cukaricki Fiorentina potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

PARTITA DA VINCERE

Cukaricki Fiorentina, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45 presso il Gradski stadion Dubočica di Leskovac sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Il Cukaricki ha iniziato con tre sconfitte nei match disputati, confermando di essere la squadra più debole del Girone F. I serbi hanno avuto difficoltà a competere con i loro avversari, e quindi le speranze di qualificazione si sono gradualmente dissolte. Inoltre, riguardo al campionato serbo, nella Super Liga, la squadra guidata da Igor Matic ha perso 2-0 in casa contro il Backa Topola.

Al contrario, la Fiorentina ha ottenuto la prima vittoria con un notevole 6-0 al Franchi proprio contro il Cukaricki nel match d’andata, portandosi in testa alla classifica con 5 punti insieme a Ferencvaros e Genk. Ora la squadra cerca un’altra vittoria, preparandosi per i due scontri diretti contro le squadre ungheresi e belghe. Inoltre, in Serie A, la formazione di Vincenzo Italiano è stata sconfitta 1-0 al Franchi domenica sera contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Cukaricki Fiorentina, match che andrà in scena al Gradski stadion Dubočica di Leskovac. Per il Cukaricki, Igor Matic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belic; Rogan, Vranjes, Jovanovic, Tosic, Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Kouamé; Beltran.

CUKARICKI FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cukaricki Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Cukaricki con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.25.











