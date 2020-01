Diretta Dakar 2020/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 9^ tappa (14 gennaio)

Oggi martedì 14 gennaio la diretta Dakar 2020 ci propone la nona tappa Wadi Al Dawasir-Haradh. La corsa logicamente è ancora sconvolta dalla morte del portoghese Paulo Gonçalves, che ha funestato la frazione di domenica e che ha portato alla decisione di annullare la tappa di ieri per moto e quad. Oggi si torna al completo, ma è chiaro che pure su questa prima edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita adesso aleggia un’atmosfera di lutto, come troppo spesso succede alla Dakar. Cercando di tornare a concentrarci per quanto possibile sull’aspetto agonistico, possiamo osservare innanzitutto che tutti i protagonisti della Dakar 2020 sono attesi ancora una volta da una fatica assai impegnativa, su di un tracciato che misurerà per tutte le categorie in gara (auto, moto, camion e quad) 886 km, di cui 410 km di prova speciale per la classifica più altri 476 km di un trasferimento che sarà dunque lunghissimo. La Dakar 2020 è sempre più vicina al momento decisivo, dal momento che siamo ormai al quartultimo giorno di un’avventura che terminerà venerdì: andiamo allora a scoprire cosa riserverà ai protagonisti questa nona fatica in Arabia Saudita, che spicca per un chilometraggio davvero elevato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

Ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che come di consueto prenderà il via alle prime luci del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.52). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 9^ TAPPA WADI AL DAWASIR-HARADH

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 410 km di prova speciale più altri 476 km di trasferimento, per un totale di 886 km che caratterizzeranno la diretta Dakar 2020. Chilometraggio dunque davvero notevole, anche se per una volta con il tratto di trasferimento più lungo rispetto a quello che effettivamente conterà per la classifica. Resta il fatto che saranno da affrontare quasi 900 km, dunque sarà un martedì molto faticoso per la Dakar 2020. Si riparte da Wadi Al Dawasir, già sede dell’arrivo della frazione di domenica e di partenza e arrivo ieri. Con la frazione odierna, il cui arrivo sarà a Haradh, ci avvicineremo al cosiddetto “Empty Quarter” (il “quarto vuoto” della Penisola arabica), cioè la zona in assoluto più desertica dell’Arabia Saudita, che sarà protagonista assoluto poi nei prossimi giorni. Secondo le informazioni fornite dagli organizzatori, il percorso di oggi sarà estremamente variegato: il 35% sarà su sabbia, stessa percentuale su terra, ma avremo anche un 24% su pietre, 5% su dune e ci sarà pure un “simbolico” 1% su asfalto.



