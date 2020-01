Diretta Dakar 2020/ Streaming video tv 1^ tappa: percorso e vincitore

Oggi, domenica 5 gennaio, comincia una nuova edizione del Rally Dakar. L’appuntamento con la diretta Dakar 2020 sarà naturalmente con la prima tappa Jeddah-Al Wajh, che misurerà per tutte le categorie in gara (auto, moto, camion e quad) 752 km, 319 km di prova speciale per la classifica più altri 433 km di trasferimento. Un inizio dunque subito intenso per la Dakar 2020, che passerà alla storia naturalmente per l’ennesimo cambio di sede, ora in Arabia Saudita. Siamo giunti alla quarantunesima edizione effettiva del Rally Dakar, anche se ufficialmente sarà la numero 42, perché si conta pure quella saltata nel 2008 che causò l’addio all’Africa. Dal 2009 la corsa si è spostata in Sudamerica per undici edizioni, ma da questo 2020 sarà l’Arabia Saudita la nuova casa della Dakar, con ambientazione certamente più vicina a quella del deserto del Sahara, che era i principale protagonista del Rally Dakar classico. Dunque si comincia oggi con la diretta Dakar 2020 e si proseguirà fino al 17 gennaio, giorno della dodicesima ed ultima tappa, considerando che sarà previsto anche un giorno di riposo: andiamo allora a scoprire cosa riserverà ai protagonisti questa prima fatica in Arabia Saudita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

In vista di questa 1^ tappa della Dakar, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che prenderà il via alle ore 5.30 del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.10). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 1^ TAPPA JEDDAH-AL WAJH

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 319 km di prova speciale più 433 km di trasferimento, per un totale di 752 km che apriranno la diretta Dakar 2020. La prima tappa sarà subito impegnativa: per fare un paragone con il recente passato, l’anno scorso in Perù la prima tappa era stata fra la capitale Lima e Pisco e aveva previsto appena 84 km di prove speciali più 247 km di trasferimento. Il chilometraggio dunque era stato molto più breve sia in assoluto sia per quanto riguarda le prove speciali, che sono quelle che determineranno la classifica della Dakar 2020. Secondo le intenzioni degli organizzatori infatti già questa prima tappa Jeddah-Al Wajh offrirà tutto quello che i piloti in gara dovranno poi affrontare per tutta questa edizione della Dakar, dalle dune alle pietre. Attenzione dunque ai primi verdetti, perché quest’anno potranno essere già molto significativi…



