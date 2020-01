Diretta Dakar 2020/ Streaming video tv: 3^ tappa, percorso e vincitore (7 gennaio)

La Dakar 2020 vive martedì 7 gennaio la sua terza tappa: la Neom-Neom sarà la più lunga fino a questo momento dal punto di vista dei tratti speciali, vale a dire quelli che valgono per la classifica. Nelle varie specialità dunque i partecipanti alla corsa, che per la prima volta di sempre si cimenteranno in Arabia Saudita, saranno chiamati a compiere una sorta di circuito: la lunghezza è di 489 chilometri (dunque inferiore ai 752 della tappa di apertura) ma di questi ben 404 saranno di speciale, una lunghezza che tenderà ad aumentare nei giorni seguenti e già a cominciare da domani. Intanto però nella diretta della Dakar 2020 vedremo cosa succederà in una giornata che si preannuncia davvero molto importante (si parte alle 5:45, fuso orario italiano), e che potrebbe anche cambiare radicalmente la classifica; aspettiamo dunque che si corra, e quello che succederà.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv della Dakar 2020 come abbiamo già detto nei giorni scorsi, ma segnaliamo almeno due appuntamenti: il primo è quello con Mediaset 20, un canale disponibile in chiaro per tutti e che a partire dalle ore 18:00 trasmetterà gli highlights con le fasi salienti della terza tappa, poi il canale Red Bull Tv che offrirà le immagini della Dakar 2020 in diretta streaming video attraverso il portale www.redbull.tv. Ricordiamo inoltre il portale ufficiale della corsa, www.dakar.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili relative a questa manifestazione.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 3^ TAPPA NEOM-NEOM

Con la terza tappa della Dakar 2020 ci avviciniamo sempre più al Mar Rosso: siamo infatti a Est della distesa d’acqua e, dopo essere arrivati a Neom nella tappa di ieri, si rimane qui per percorrere come detto un circuito. Si continuerà comunque a procedere verso Nord: alla partenza a dire il vero si procederà per un lungo tratto a Est (all’incirca un centinaio di chilometri) per poi iniziare a salire e puntare a settentrione, sfiorando la città di Tabuk ma non raggiungendola perché il percorso devierà verso Ovest (transitando nel mentre a pochi chilometri da Al Jawf) e quindi scendendo a Sud per tornare verso il punto di partenza. Come già affermato, si tratterà di un’altra tappa spettacolare di questa corsa, e non resta allora che dare la parola ai tanti protagonisti che vi si cimenteranno nel tentativo di portare a casa un bel risultato.



