Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv, 5^ tappa Riad-Al Qaisumah (7 gennaio)

Oggi, giovedì 7 gennaio, la diretta della Dakar 2021 ci terrà compagnia ancora una volta con la sua quinta tappa Riad-Al Qaisumah: si lascia dunque la capitale dell’Arabia Saudita, raggiunta ieri nella quarta tappa che ha visto le vittorie di Joan Barreda Bort tra le moto e Nasser Al-Attiyah per quanto riguarda le auto, e nelle prossime ore la caravana del Rally Dakar 2021 sarà attesa da una risalita verso il Nord del Paese arabo che ospita per il secondo anno consecutivo il rally più celebre del mondo. L’odierna quinta frazione misurerà ben 662 km dei quali le prove speciali saranno 456 km. Di conseguenza, la classifica della Dakar 2021 cambierà ancora una volta forma con le emozioni che saranno riservate da questa tappa con la quale ci avviciniamo sempre più alla metà di una meravigliosa avventura come la Dakar 2021, nel solco della tradizione di un evento che ha visto la luce anche quest’anno, nonostante le tante limitazioni imposte a causa del Covid. Ne sono già successe tante dal prologo di sabato scorso in poi, ma si sa che il rischio è sempre dietro l’angolo: andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa quinta tappa, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2021.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA QUINTA TAPPA

Cosa potrebbe allora riservarci la diretta Dakar 2021 con la sua quinta tappa di oggi? Ricordiamo innanzitutto i dati essenziali: la partenza sarà da Riad, capitale dell’Arabia Saudita, per raggiungere l’arrivo di Al Qaisumah dopo un percorso di 662 km verso il Nord dell’immenso Regno arabo, dei quali le prove speciali per la classifica saranno 456 km. Il sito ufficiale della Dakar 2021 parla della quinta tappa come di una frazione lunga e difficile (non che sia una novità alla Dakar), nella quale la pazienza potrebbe essere una virtù fondamentale per piloti e centauri. Controllare i nervi potrebbe essere dunque oggi ancora più importante che in altri giorni, perché ci saranno molti elementi che impediranno di tenere una altà velocità di crociera: si attendono dunque ostacoli da superare con attenzione, a costo di rallentare che è sempre meglio di incappare in guai peggiori. Nel settore centrale della prova speciale si segnalano dune assai impegnative, mentre molte piste presenteranno l’insidia delle pietre.



