Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv, 6^ tappa Al Qaisumah-Ha’il (8 gennaio)

La diretta Dakar 2021 giungerà oggi, venerdì 8 gennaio, alla sua sesta tappa Al Qaisumah-Ha’il, che misurerà 618 km, dei quali 448 di prove speciali che andranno a modificare la classifica generale di questa seconda edizione consecutiva del Rally Dakar in Arabia Saudita. Si andrà sempre più verso il Nord dell’immenso Paese arabo e sarà una frazione importante, perché porterà la Dakar 2021 alla metà della sua avventura e all’unico giorno di riposo, che sarà in programma domani. Ormai è passata una settimana dal prologo di Jeddah ed è lontana anche la capitale Riad, nella quale la corsa ha fatto tappa mercoledì. Oggi ci sarà tantissimo deserto, l’essenza più pura di una corsa che quest’anno ha dovuto sconfiggere anche il Covid per poter iniziare, ma ora ci sta regalando come sempre grandissime emozioni e colpi di scena. Andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa sesta tappa, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2021.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA SESTA TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2021 attesa oggi. La sesta tappa, ultima prima del giorno di riposo, porterà la carovana della corsa dalla partenza di Al Qaisumah fino all’arrivo che sarà collocato ad Ha’il, viaggiando sempre più verso il Nord dell’Arabia Saudita per un totale di 618 km, dei quali la prova speciale valida per la classifica generale della Dakar 2021 misurerà 448 km. La caratteristica principale del percorso odierno è che sarà completamente sabbioso: come rendono noto gli organizzatori, sarà un venerdì al 100% su sabbia, dunque con tantissime dune di ogni forma e colori, che metteranno alla prove le capacità di piloti e centauri di affrontarle nel migliore dei modi. In particolare per i motociclisti potrebbe essere la giornata più difficile della Dakar 2021 ma tutti oggi potrebbero arrivare al traguardo sentendo le proprie braccia come gelatina. Attenzione dunque al rischio di allungare i tempi e dover concludere la tappa con il buio…



