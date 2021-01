Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv, oggi ultima tappa a Jeddah (15 gennaio)

Calerà il sipario sulla diretta Dakar 2021 oggi, venerdì 15 gennaio, con la dodicesima e ultima tappa Yanbu-Jeddah, che misurerà 452 km, dei quali 225 di prove speciali che andranno a modificare per l’ultima volta la classifica generale di questa seconda edizione consecutiva del Rally Dakar in Arabia Saudita. Oggi dunque scopriremo i vincitori del Rally Dakar 2021 in ogni categoria, la tappa non dovrebbe essere delle più difficili ma mai sottovalutare centinaia di chilometri da affrontare ancora con la massima cautela e allo stesso tempo grande coraggio. Vedremo dunque se ci saranno degli ultimi colpi di scena o se rimarranno i valori già emersi fino alla tappa di ieri. Sono passate ormai circa due settimane dal sofferto avvio che era stato messo in dubbio causa Covid, il prologo di Jeddah dove oggi si tornerà per l’arrivo della corsa, il podio e le meritate premiazioni. Prima però c’è da pensare alle ultime fatiche e colpi di scena. Andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa dodicesima tappa, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2021.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA 12^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2021 attesa oggi per la dodicesima e ultima tappa. La carovana andrà da Yanbu, già sede dell’arrivo della frazione di ieri, fino a Jeddah, sede dell’arrivo finale della Dakar 2021. Come avevamo già accennato, ci sono in programma 452 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 225 km. Tappa piuttosto breve, ma comunque non facilissima: ci sarà l’ultima “dose” di deserto da affrontare e superare, evitando le insidie che si possono nascondere in ogni duna e che potrebbero regalare rovesciamenti della situazione in extremis. Può bastare poco per cambiare il finale da dolce o amaro oppure viceversa. Quando poi tutto sarà compiuto, spazio alle celebrazioni in riva al Mar Rosso, per dire addio a questo secondo Rally Dakar in salsa saudita.



