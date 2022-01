Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, percorso 11^ tappa (oggi 13 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2022: 346 KM DI PROVE SPECIALI

La diretta Dakar 2022 oggi, giovedì 13 gennaio, ci proporrà l’imperdibile undicesima tappa Bisha-Bisha, dunque una sorta di anello attorno alla città di partenza e arrivo, come era già successo parecchie volte nelle precedenti frazioni del Rally Dakar 2022, che l’Arabia Saudita ospita per la terza edizione consecutiva. Siamo ormai al penultimo giorno di questa Dakar 2022, siamo ovviamente sempre più vicini al momento dei verdetti e l’undicesima tappa sarà caratterizzata da 346 km di prove speciali su un totale di 501 km da percorrere (gli altri 155 saranno naturalmente di trasferimento), per questa frazione che potrebbe in effetti dare sentenze definitive.

Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, 10^ tappa Wadi Ad Dawasiri-Bisha (12 gennaio)

Sulla carta infatti domani l’ultima tappa della Dakar 2022, che riporterà la corsa a Gedda, da dove era partita a Capodanno, non dovrebbe essere particolarmente insidiosa, di conseguenza oggi potrebbe essere il giorno giusto per gli ultimi ribaltoni nella classifica generale. Chi insegue ci deve provare, chi comanda deve stringere i denti, di certo le emozioni non mancheranno. Andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa undicesima tappa con orari, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2022.

Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, percorso 9^ tappa (oggi 11 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2022, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) sia in streaming sul portale Red Bull Tv, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare di una diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

Diretta Dakar 2022/ Ekstrom e Sunderland vincitori della ottava tappa!

DIRETTA DAKAR 2022: LA 11^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2022 che ci attende oggi in occasione della undicesima tappa, che come abbiamo detto sarà totalmente incentrata su Bisha, già sede dell’arrivo della frazione di ieri e oggi sede sia della partenza sia dell’arrivo di questa nuova e penultima fatica. Come avevamo già ricordato, ci sono in programma 501 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 346 km, dunque si tratterà di una frazione non lunghissima, ma che gli organizzatori presentano come molto insidiosa.

L’orario di partenza è fissato dagli organizzatori per l’undicesima tappa del Rally Dakar 2022 a partire dalle ore 5.10 italiane per le moto e poi anche per le altre categorie. Il percorso porterà la carovana ad affrontare “la più grande sfida tecnica” della parte finale del rally, con la possibilità di ribaltare la corsa. Circa metà del tracciato sarà su dune di ogni forma e grandezza, comprese quelle più morbide che sono naturalmente le più insidiose per i partecipanti alla Dakar 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA