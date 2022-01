Diretta Dakar 2022/ Streaming video tv, percorso 3^ tappa (oggi 4 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2022: 368 KM DI PROVE SPECIALI!

La diretta Dakar 2022 ci terrà compagnia anche oggi, martedì 4 gennaio, perché sarà in programma la terza tappa Al Artawiya-Al Qaysumah, che sarà caratterizzata da ben 368 km di prove speciali su un totale di 555 km da percorrere (gli altri 187 saranno naturalmente di trasferimento). Siamo nel Nord dell’Arabia Saudita, che per il terzo anno consecutivo ospita il Rally Dakar. Purtroppo la frazione di ieri è stata caratterizzata dal ritiro di Danilo Petrucci a causa di problemi tecnici sulla sua KTM, che sono stati fatali per il pilota umbro che certamente sarebbe stato uno dei protagonisti della Dakar 2022 che ha invece dovuto abbandonare troppo presto.

Ricordiamo inoltre che questa terza tappa Al Artawiya-Al Qaysumah del Rally Dakar 2022 avrebbe dovuto essere la seconda parte della Marathon cominciata ieri, ma che in realtà non ha avuto luogo a causa di un forte acquazzone che ha inondato il bivacco di Al Artawiyah, dove i concorrenti avrebbero dovuto dormire nella notte fra domenica e lunedì in tenda, senza i loro meccanici e senza attrezzature. Gli organizzatori hanno di conseguenza deciso di trasformare la seconda e la terza tappa in due normali giornate di gara, con l’assistenza al termine. Andiamo comunque adesso a scoprire qualcosa in più circa questa terza tappa: orari, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2022.

DIRETTA DAKAR 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2022, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) sia in streaming sul portale Red Bull Tv, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare di una diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2022: LA 3^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2022 che ci attende oggi in occasione della terza tappa, che come abbiamo già accennato sarà quindi una frazione “normale” e non la seconda parte della Marathon che non ha avuto luogo. La carovana andrà da Al Artawiya, già sede dell’arrivo della frazione di ieri, fino a Al Qaysumah: siamo nel Nord dell’Arabia Saudita, non lontano dal confine con il Kuwait. Come avevamo già ricordato, ci sono in programma 555 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 368 km. La partenza è fissata per le moto già alle ore 5.10 italiane (le 7.10 locali), in seguito partiranno anche le altre categorie.

La prima parte del percorso si snoderà in pieno deserto e presenterà di conseguenza notevoli difficoltà tecniche per tutti i partecipanti alla Dakar 2022, mentre la seconda parte di questa terza tappa dovrebbe essere più veloce, ma presenterà comunque delle difficoltà anche dal punto di vista della navigazione, di conseguenza sarà fondamentale non commettere errori. Il fatto che non si tratti più di una Marathon riduce le incognite, ma è sempre meglio restare in campana…



